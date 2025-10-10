Alianza Lima y el futuro de Guillermo Enrique tras la posible llegada de Advíncula: "No tuvo..."

Recientemente se confirmó que Alianza Lima se ha interesado en Luis Advíncula para la temporada 2026, pero de momento el puesto de lateral derecho está cubierto por Guillermo Enrique. En esa línea, en Matute se viene definiendo el futuro del defensor argentino, quien se ha ganado el cariño de muchos hinchas, pero termina su contrato a fines de este año y por ello hay mucha incertidumbre por parte de la afición.

Resulta que, mediante su canal oficial de YouTube, el periodista José Varela brindó todo tipo de información sobre el elenco de La Victoria y sus planes para la siguiente campaña. En esta transmisión también tocó el tema del 'Loco' y explicó qué se encuentra haciendo la institución deportiva a pocos meses de que se acabe el vínculo legal entre ambas partes, aunque recordemos únicamente se encuentra a préstamo.

Según el comunicador, Alianza Lima hasta el momento no ha tenido contacto alguno con Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina para renovar el préstamo de Guillermo Enrique. Por lo que al parecer su futuro está totalmente definido y en Matute no piensan contar con él para la Liga 1 y torneo internacional del 2026. Esto tiene sentido porque los íntimos deben deshacerse de algunos cupos de extranjero para reforzarse la siguiente temporada.

Guillermo Enrique quedó destrozado tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana.

¿Luis Advíncula llegará a Alianza Lima?

Ante la posible salida de Guillermo Enrique, en Alianza Lima parece haber encontrado una enorme solución debido a que Luis Advíncula es el principal candidato para convertirse en su lateral derecho. El defensor se encuentra jugando en Boca Juniors y es peruano, por lo que no ocupará plaza foránea y el club podrá buscar fuera del país al nuevo delantero que tanto desea.

Vale precisar que, según informó el periodista Gerson Cuba en redes sociales, los blanquiazules han iniciado formalmente conversaciones para que Luis Advíncula se convierta en su flamante fichaje de cara a la próxima temporada. Apenas se conozcan más datos sobre las negociaciones te las brindaremos aquí, en el diario Líbero.