Universitario sumará a futbolista extranjero de selección antes de cerrar el Torneo Clausura
¡Confirmado! Universitario de Deportes contará con un futbolista de talla internacional para tener los minutos necesarios en la lucha por lograr el título.
Universitario de Deportes vive una gran temporada, la cual puede cerrarse con el título nacional para alegría de todos sus hinchas. En ese contexto, y a pocos días de jugarse el partido frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura, se conoció una llamativa noticia respecto a un futbolista.
Se trata de un jugador extranjero que se pondrá la camiseta crema antes de finalizar el campeonato y demostrar así toda su experiencia en la cancha. Como era de esperarse, la incorporación de este elemento importante para la ‘U’ genera expectativa en los aficionados merengues.
¿Quién se sumará a Universitario en el Torneo Clausura?
Universitario es un firme candidato del Torneo Clausura
Resulta que Rodrigo Ureña volverá ante Ayacucho FC, pues está cerca de cumplir su sanción de seis fechas del Torneo Clausura. Líbero pudo conocer que el ‘Pitbull’, ya recuperado de su lesión, se prepara para llegar en su mejor estado físico para el encuentro frente a los ‘Zorros’, partido que se disputará en el Estadio Nacional.
Cabe mencionar que el volante ha sido pieza clave en Universitario desde su llegada hace un par de años, logrando ser convocado a la selección chilena en la parte final de las Eliminatorias 2026 por Ricardo Gareca, quien era el entrenador. Ahora espera lograr el ansiado objetivo de los cremas.
Rodrigo Ureña: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.
