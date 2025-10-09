¡Última hora! Partido de Universitario por Liga 1 cambió de estadio y fecha: todos los detalles

¡Sorpresa total! Universitario de Deportes sufrió un radical cambio en lo que será uno de sus partidos por el Torneo Clausura 2025. Los cremas se deben medir ante Ayacucho FC por la fecha 15, en duelo que estaba pactado inicialmente para el domingo 19 de octubre. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer que finalmente se disputará un día después, el lunes 20. Además, el escenario no será el Monumental, sino en el Estadio Nacional a partir de las 20:15 horas de Perú.

Liga 1 confirmó cambio de día, hora y estadio del partido entre Universitario vs. Ayacucho FC. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Información en desarrollo...