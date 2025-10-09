¡Última hora! Partido de Universitario por Liga 1 cambió de estadio y fecha: todos los detalles

0
La Liga 1 sorprendió a todos al anunciar cambio de fecha y estadio para el próximo partido de local de Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Mauricio Ubillus
Universitario sufrió un cambio de fecha, hora y estadio para su próximo partido.
Universitario sufrió un cambio de fecha, hora y estadio para su próximo partido. | Universitario de Deportes
¡Sorpresa total! Universitario de Deportes sufrió un radical cambio en lo que será uno de sus partidos por el Torneo Clausura 2025. Los cremas se deben medir ante Ayacucho FC por la fecha 15, en duelo que estaba pactado inicialmente para el domingo 19 de octubre. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer que finalmente se disputará un día después, el lunes 20. Además, el escenario no será el Monumental, sino en el Estadio Nacional a partir de las 20:15 horas de Perú.

Universitario vs Ayacucho FC, Liga 1

Liga 1 confirmó cambio de día, hora y estadio del partido entre Universitario vs. Ayacucho FC. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Información en desarrollo...

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

