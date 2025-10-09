Carlos Galván dejó fulminante comentario sobre rendimiento de Universitario: "Este equipo no alcanza"

A pesar de la gran campaña de Universitario afrontan el torneo local y estar cerca de alcanzar el tricampeonato, el histórico Carlos Galván apuntó contra los cambios necesarios que se deben hacer en el equipo para demostrar un mejor rendimiento en el siguiente año.

A pesar de que colgó los botines hace varios años, Carlos 'El negro' Galván está pendiente de los logros de Universitario de Deportes y con lo poco que falta para que salga campeón nuevamente, el exfutbolista argentino ya piensa en el futuro de los 'merengues'.

Galván y los cambios necesarios que se deben hacer en Universitario

El buen momento de Universitario de Deportes no es suficiente para que ni siquiera los exjugadores dejen de pensar en la próxima temporada. Uno de los que se pronunció fue Carlos Galván en el programa 'En blanco y negro', donde explicó que los dirigentes deben buscar hacer cambios para mejorar los resultados de este 2025 a nivel internacional en el próximo año.

"Yo pienso que por desgaste también físico, Universitario te supera. Para el torneo peruano le alcanza y es muchísimo, después verá Barco y Velazco qué harán para el torneo internacional. Para el torneo internacional, este equipo no alcanza", sostuvo.

Universitario está como líder absoluto en el Torneo Clausura 2025 y parece que nada podrá arrebatarle el campeonato local. El equipo de Jorge Fossati depende de sí mismo y en las próximas fechas se definirá si obtiene el 'tri'.

Próximos partidos de Universitario en el Clausura

A pesar de la gran ventaja que tiene Universitario de sus rivales directos, el club merengue ha demostrado una gran solidez siendo locales, así como visitantes. A la 'U' le falta por jugar ante Sporting Cristal como visitante, Ayacucho FC como local, ADT como visitante y en la fecha 17 descansa. Las últimas dos fechas del Torneo Clausura serán contra Garcilaso como local y cerrarán contra Los Chankas de visita.

¿Cuándo saldrá campeón Universitario?

Los números favorecen a Universitario y de conquistar una victoria ante Sporing Cristal, y Cusco FC pierde sus dos próximos encuentros, los dirigidos por Jorge Fossati estarán celebrando el tricampeonato del Clausura en Tarma en la cancha de ADT por la fecha 16.