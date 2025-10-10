- Hoy:
Alianza Lima y Universitario pelean por fichaje de delantero internacional: "La prioridad..."
¡Sorpresivo! Se conoció que tanto Universitario como Alianza Lima tienen en la mira a delantero que destaca en el exterior y sería una de las prioridades del mercado para 2026.
Alianza Lima y Universitario ya empiezan a planificar la temporada 2026, donde buscarán armar el mejor plantel posible para así pelear por el título de la Liga 1 y hacer una mejor presentación a nivel internacional. En ese sentido, un periodista extranjero reveló que ambos clubes están disputándose el fichaje de un destacado delantero internacional.
La 'U' tiene todo encaminado para quedarse con el título de la Liga 1 2025 y lograr así el tricampeonato nacional. Sin embargo, los cremas son conscientes que gran parte de su poder ofensivo se concentró únicamente en los goles de Alex Valera.
Por ello, la directiva apunta a reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Por su parte, Alianza Lima espera definir las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos delanteros experimentados, mientras tanto evalúa sumar nuevos nombres en ofensiva.
Alianza Lima y Universitario pelean por fichaje de delantero internacional
En medio de ese panorama, el periodista colombiano Andrés Muñoz Ferriño reveló en el programa 'Mano a Mano' que tanto la escuadra merengue como los blanquiazules estarían interesados en un futbolista que viene destacando en el fútbol colombiano. Se trata de Luis Ramos, delantero que viene siendo titular con el América de Cali.
Video: Denganche
“Me comuniqué con Luis Ramos y me manifestó que Universitario y Alianza Lima están interesados en contratarlo. Por el momento, la prioridad la tiene América de Cali, pero aún no lo han contactado para hacer válida la opción de compra. Además, tiene opciones en México y Colombia”, señaló el comunicador.
De igual forma, el periodista deportivo señaló que estas no serían las únicas ofertas que tiene el delantero de la selección peruana, pues también viene siendo pretendido por otros equipos de Colombia y México. Sin embargo, cabe precisar que Luis Ramos tiene contrato vigente con Cusco FC, por lo que deberán evaluar sus propuestas.
Luis Ramos ha destacado en el América de Cali y despertó el interés de diversos equipos. Foto: América de Cali.
Luis Ramos será titular con la selección peruana
En medio de este panorama, Luis Ramos se encuentra concentrado con la selección peruana, preparándose para el amistoso frente a Chile, donde el delantero del América de Cali partirá como titular y liderará el recambio generacional en la ofensiva de la 'Bicolor'. Cabe resaltar que Ramos ya ha sumado minutos con la selección en el pasado, aunque su participación fue discreta.
Luis Ramos: ¿Cuál es su valor en el mercado?
Según el portal internacional Transfermarkt, Luis Ramos tiene una gran cotización en el mercado con 750 mil euros. Una cifra que lo posiciona como el segundo '9' más valioso del fútbol peruano, solo por detrás de Álex Valera.
