¿Piero Cari dejará Alianza Lima para dar el salto a Europa? Lo último que se sabe

Alianza Lima no ha logrado el objetivo de ser campeón en la Copa Sudamericana y en la Liga 1 están prácticamente sin opciones al título. Pese a ello, hay jugadores que han sostenido grandes rendimientos y uno de ellos ha sido Piero Cari. El destacado desempeño del jugador ha llamado la atención de múltiples clubes y ya surgen los rumores de una posible salida.

Y es que Piero Cari, a sus 18 años, se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol peruano, destacando por sus sólidas actuaciones con Alianza Lima, tanto en los torneos Conmebol como a lo largo de la temporada. De hecho, fue considerado durante gran parte del año como uno de los titulares indiscutibles en el esquema del técnico Néstor Gorosito.

Ante este panorama, surgieron rumores sobre una posible transferencia al Twente de la Eredivisie (Países Bajos). Sin embargo, el periodista deportivo Gerson Cuba se refirió a esta versión y aclaró que no se ha producido ningún contacto, por lo que Piero Cari seguirá perteneciendo a la escuadra victoriana.

Video: Gerson Cuba Chanell - YouTube

"Me comentaron con referencia a que Alianza Lima y Twente, de Países Bajos, tenían conversaciones avanzadas para el traspaso de Piero Cari hasta 2027. Hice la pregunta y la información es totalmente falsa. Si no ha salido en lista es por decisión técnica. Lo del Bayern Leverkusen en su momento si fue verdad, pero ahora con Twente es falso", expresó el comunicador en su canal de YouTube.

De esta manera, la única posibilidad concreta que tuvo Piero Cari de abandonar Alianza Lima fue el posible fichaje por el Bayern Leverkusen de Alemania, que finalmente no se concretó. Además, el periodista precisó que la falta de minutos del joven volante en los últimos partidos responde únicamente a una decisión técnica de Néstor “Pipo” Gorosito.

Piero Cari es uno de los jugadores jóvenes más destacados de Alianza Lima.

Números de Piero Cari con Alianza Lima

Piero Cari fue una de las grandes sorpresas en el plantel de Alianza Lima en esta campaña, pues a sus 18 años fue el encargado de tomar la batuta en el mediocampo y logró disputar varios encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana. En total, Cari ha jugado 18 partidos con la escuadra 'íntima', donde ha aportado con 2 asistencias.

Piero Cari: ¿cuál es su valor de mercado?

Tras su abrupta aparición en el fútbol peruano, Piero Cari ha logrado aumentar su valor en el mercado, pasando de los 200 mil a inicios de años a estar cotizado en 550 mil euros, según Transfermarkt.