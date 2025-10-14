Argentina vs. Colombia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver semifinal del Mundial Sub-20
Mira la transmisión del partido entre Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025, este miércoles 15 de octubre.
En el Estadio Nacional de Santiago, no puedes perderte la semifinal entre las selecciones de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub-20 de Chile 2025, este miércoles 15 de octubre desde las 18.00 horas de Perú y con transmisión exclusiva de DirecTV. Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del compromiso por un pase a la gran final del campeonato FIFA.
Ambas escuadras son candidatas a llevarse el título de la categoría debido a que tienen un enorme presente. La Albiceleste derrotó 4-0 a Nigeria en octavos de final y 2-0 a México, que era otro voceado para salir campeón, en los cuartos de final; mientras que los 'Cafeteros' vencieron 3-1 a Sudáfrica y luego 3-2 a España en un partidazo, por lo que quieren hacer historia en la Copa del Mundo. Asimismo, vale precisar que ambas escuadras culminaron líderes de sus respectivas zonas en la Fase de Grupos.
Argentina vs. Colombia: horario del Mundial Sub-20
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 17.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 19.00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 20.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub-20?
La transmisión del partido entre Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 estará a cargo de Telefé, RCN, Caracol TV, y Teledeportes, aunque en todo Latinoamérica estará disponible por DirecTV. Asimismo, si quieres disfrutar de este compromiso de forma totalmente online podrás hacer vía DGO si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.
Argentina vs. Colombia: posibles alineaciones para el Mundial Sub-20
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler ©; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Tomás Pérez, Gianluca Pretianni; y Alejo Sarco.
Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González ©, Jordan Barrera, Óscar Perea, Joel Canchimbo; Neyser Villarreal.
Argentina Sub-20: camino a la semifinal del Mundial
Estos han sido sus partidos:
- Cuba 1-3 Argentina | Fecha 1
- Argentina 4-1 Australia | Fecha 2
- Argentina 1-0 Italia | Fecha 3
- Argentina 4-0 Nigeria | Octavos de final
- México 0-2 Argentina | Cuartos de final
Colombia Sub-20: camino a la semifinal del Mundial
Los partidos rumbo a la final:
- Colombia 1-0 Arabia Saudita | Fecha 1
- Colombia 0-0 Noruega | Fecha 2
- Nigeria 1-1 Colombia | Fecha 3
- Colombia 3-1 Sudáfrica | Octavos de final
- España 2-3 Colombia | Cuartos de final
¿En qué estadio se juega Argentina vs. Colombia Sub-20?
El partido por el Mundial Sub-20 se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago. Asimismo, este enorme recinto deportivo, donde juega la selección chilena, tiene capacidad para albergar hasta 48,665 espectadores en sus tribunas.
