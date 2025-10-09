Argentina vs. Venezuela EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional

Desde el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, no te pierdas la transmisión del partido entre Argentina vs. Venezuela por un nuevo amistoso de fecha FIFA, este viernes 10 de octubre desde las 19.00 horas de Perú. Por ello, a continuación te brindamos toda la información al respecto para que disfrutes del encuentro entre ambas selecciones de la Conmebol.

Los dos equipos sudamericanos disputarán su primer encuentro luego de que culminaran las Eliminatorias al Mundial 2026. Recordemos que la Albiceleste sucumbió 1-0 ante Ecuador, pero de todas formas terminó líder de la competición, y la Vinotinto perdió 6-3 contra Colombia en condición de local y quedó fuera de la Copa del Mundo de forma totalmente increíble, generando la salida de su DT Fernando Batista.

La lista de convocados de Argentina.

¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela?

Te dejamos los horarios dependiendo tu país:

México y Costa Rica: 18.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Venezuela?

La transmisión del partido por fecha FIFA será mediante TyC Sports y Telefe para toda Argentina y Venevisión para Venezuela. Asimismo, si vives en otro país, podrás ver el emocionante encuentro amistoso a través de DirecTV Sports y totalmente online en DGO si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming.

Bajas de Argentina y Venezuela para el partido amistoso

El conjunto de Lionel Scaloni padece tres bajas para este compromiso, como lo son Exequiel Palacios por una lesión en la ingle, Juan Foyth por un problema muscular, y Thiago Almada también por un dolor muscular. Por su parte, Oswaldo Vizcarrondo tiene las ausencias de Nahuel Ferraresi por una lesión en la ingle y Wilker Ángel por un problema en el muslo.

Lista de convocados de Venezuela.

Vale precisar que Frankarlos Benítez, Miguel Silva, Marcos Maitán, Adrián Palacios, Delvin Alfonzo, Bianneider Tamayo, Miguel Pernía, Jefferson Caraballo,, Keiber Lamadrid y Yanniel Hernández no fueron convocados en Venezuela debido a que no cuentan con visa para ingresar a Estados Unidos.

Argentina vs. Venezuela: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela: Joel Graterol; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero; Bryant Ortega, Cristian Cásseres Jr, Telasco Segovia, Ender Echenique; Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués, Jesús Ramírez.

¿Por qué no jugará Lionel Messi?

Pese a que fue convocado en Argentina por Lionel Scaloni, el delantero no se encuentra al 100% y por ello le comunicó al cuerpo técnico que prefiere no ser arriesgado porque actualmente su prioridad es Inter Miami, donde se encuentra compitiendo en un momento clave de la MLS y este es simplemente un amistoso. Por ello, ni siquiera está confirmada su presencia en el banco de suplentes.

Argentina vs. Venezuela: últimos enfrentamientos

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones:

Argentina 3-0 Venezuela | 2025

Venezuela 1-1 Argentina | 2024

Argentina 3-0 Venezuela | 2022

Venezuela 1-3 Argentina | 2021

Venezuela 0-2 Argentina | 2019

Argentina: últimos partidos de la Albiceleste

Estos fueron sus últimos cinco encuentros:

Ecuador 1-0 Argentina | Eliminatorias 2026

Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias 2026

Argentina 1-1 Colombia | Eliminatorias 2026

Chile 0-1 Argentina | Eliminatorias 2026

Argentina 4-1 Brasil | Eliminatorias 2026

Venezuela: últimos partidos de la Vinotinto

Estos fueron los últimos cinco duelos de Venezuela:

Venezuela 3-6 Colombia | Eliminatorias 2026

Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias 2026

Uruguay 2-0 Venezuela | Eliminatorias 2026

Venezuela 2-0 Bolivia| Eliminatorias 2026

Venezuela 1-0 Perú | Eliminatorias 2026

¿En qué estadio juega Argentina vs. Venezuela?

El partido entre Argentina vs. Venezuela se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, ubicado en el suburbio estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami. Este recinto multideportivo tiene capacidad para albergar 65,326 espectadores en sus tribunas.