El Salvador vs. Panamá EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Eliminatorias Concacaf 2026

Las Eliminatorias Concacaf 2026 siguen su curso con el vital partido entre El Salvador vs. Panamá, que medirán fuerzas este viernes 10 de octubre por la fecha 3 del grupo A de la ronda 3, desde el Estadio Cuscatlán a partir de las 19:00 horas local (20:00 horas en tierras panameñas y Perú), con transmisión EN VIVO vía Canal 4, RPC y Telemetro. Entérate de todo lo relacionado al cotejo.

El Salvador comenzó de forma irregular la última etapa de clasificación a la Copa del Mundo 2026 pues sorprendió al superar de visita a Guatemala por la mínima diferencia, pero después se vio frenado por el líder Surinam, que lo superó 2-1 en casa. Con 3 puntos, la 'Selecta' sigue firme con sus aspiraciones de volver a una justa orbital tras 44 años de ausencia.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez tienen una gran ventaja, pues la 'Roja' nunca les ha podido ganar en su país por Eliminatorias, además de que el colombiano los conoce a la perfección tras haberlos dirigido rumbo a Rusia 2018. Sin embargo, el 'Bolillo' no podrá contar con cinco bajas de peso: Henry Romero, Bryan Tamacas, Diego Flores y Harold Osorio por lesión, mientras que Jorge Cruz estará ausente por emergencia familiar.

El Salvador irá en busca de su segundo triunfo en la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 ante Panamá. Foto: FSF

Después de tener una segunda fase perfecta, Panamá arrancó de forma decepcionante la ronda 3 de la Eliminatoria ya que ha igualado sus dos primeros compromisos frente a Surinam sin goles de visita y Guatemala (1-1) en el Rommel Fernández. Sin embargo, sigue siendo la principal candidata a quedarse con el cupo directo a Norteamérica 2026.

El conjunto comandado técnicamente por Thomas Christiansen tiene un equipo completamente competitivo con figuras como Adalberto Carrasquilla, Edgar Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo; los cuales buscarán quedarse con los tres puntos en San Salvador por primera vez en la historia en clasificatorias fuera de casa.

Panamá saldrá a dar el batacazo de visita ante El Salvador para lograr su primer triunfo en la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf. Foto: Fepafut

¿A qué hora juega El Salvador vs. Panamá?

La 'Selecta' y la 'Roja' serán los protagonistas de un encuentro muy esperado por las Clasificatorias Concacaf, el cual está programado para dar inicio a las 19:00 horas de El Salvador (20:00 de Panamá y Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Costa Rica, El Salvador, México: 19:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 20:00 horas

Bolivia, Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver El Salvador vs. Panamá EN VIVO?

La contienda futbolística entre El Salvador vs. Panamá será transmitida EN VIVO a través de las pantallas de Canal 4 en territorio salvadoreño; así como por RPC TV, Telemetro y TV Max en el país panameño. Por otro lado, el canal de Youtube de la Concacaf pasará las acciones EN DIRECTO vía streaming para el resto del mundo.

El Salvador vs. Panamá: pronóstico y cuanto pagan las apuestas

Sobre el papel, la selección panameña tiene grandes chances de quedarse con los tres puntos de su visita a El Salvador pese a que la 'Selecta' es el que ejerce como local. Revisa las cuotas que le han puesto algunas de las casas de apuestas más conocidas al partido.

Casas de apuestas El Salvador Empate Panamá Betsson 4.95 3.55 1.65 Bet365 4.75 3.80 1.65 Betano 4.70 3.60 1.72 Te Apuesto 4.03 3.23 1.58 Apuesta Total 5.00 3.60 1.64 Meridianbet 4.47 3.58 1.66

El Salvador vs. Panamá: posibles alineaciones

El Salvador: Mario González; Diego Flores, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero; Jefferson Valladares, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz, Joshua Pérez; Brayan Gil, Nathan Ordaz. DT: Hernán Darío Gómez.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Edgar Bárcenas, Jose Luis Rodríguez; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

El Salvador: últimos resultados

El Salvador 1-2 Surinam | fecha 2 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Guatemala 0-1 El Salvador | fecha 1 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Canadá 2-0 El Salvador | fecha 3 Copa Oro 2024

Honduras 2-0 El Salvador | fecha 2 Copa Oro 2025

Curazao 0-0 El Salvador | fecha 1 Copa Oro 2025

Panamá: últimos resultados

Panamá 1-1 Guatemala | fecha 2 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Surinam 0-0 Panamá | fecha 1 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Panamá 1(4)-1(5) Honduras | cuartos de final Copa Oro 2024

Panamá 4-1 Jamaica | fecha 3 Copa Oro 2025

Guatemala 0-1 Panamá | fecha 2 Copa Oro 2025

El Salvador vs. Panamá: historial

Ambas selecciones se han visto las caras 42 oportunidades entre amistosos, Copa Oro y Eliminatorias Concacaf; con un historial favorable para Panamá con 18 victorias sobre las 13 de El Salvador. Asimismo, se han registrado 10 compromisos empatados. Repasa cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre sí.

Panamá 2-2 El Salvador | Copa Oro 2023

Panamá 2-1 El Salvador | Eliminatorias Concacaf 2022

El Salvador 1-0 Panamá | Eliminatorias Concacaf 2022

Panamá 1-0 El Salvador | Copa Centroamericana 2017

Panamá 1-0 El Salvador | amistoso 2016

¿Dónde juega El Salvador vs. Panamá?

El escenario donde El Salvador recibirá a Panamá por la fecha 3 del grupo A de la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 será el Estadio Cuscatlán, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Salvador que cuenta con una capacidad total para 44 mil 836 espectadores.