- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
El Salvador vs. Panamá EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Eliminatorias Concacaf 2026
El Salvador y Panamá se ven las caras este viernes en el Cuscatlán por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026 en Concacaf. Revisa todo lo relacionado al partido.
Las Eliminatorias Concacaf 2026 siguen su curso con el vital partido entre El Salvador vs. Panamá, que medirán fuerzas este viernes 10 de octubre por la fecha 3 del grupo A de la ronda 3, desde el Estadio Cuscatlán a partir de las 19:00 horas local (20:00 horas en tierras panameñas y Perú), con transmisión EN VIVO vía Canal 4, RPC y Telemetro. Entérate de todo lo relacionado al cotejo.
PUEDES VER: Bolivia vs Jordania EN VIVO por Unitel, Tuves y AXS: a qué hora juega, dónde ver amistoso y pronóstico
El Salvador comenzó de forma irregular la última etapa de clasificación a la Copa del Mundo 2026 pues sorprendió al superar de visita a Guatemala por la mínima diferencia, pero después se vio frenado por el líder Surinam, que lo superó 2-1 en casa. Con 3 puntos, la 'Selecta' sigue firme con sus aspiraciones de volver a una justa orbital tras 44 años de ausencia.
Los dirigidos por Hernán Darío Gómez tienen una gran ventaja, pues la 'Roja' nunca les ha podido ganar en su país por Eliminatorias, además de que el colombiano los conoce a la perfección tras haberlos dirigido rumbo a Rusia 2018. Sin embargo, el 'Bolillo' no podrá contar con cinco bajas de peso: Henry Romero, Bryan Tamacas, Diego Flores y Harold Osorio por lesión, mientras que Jorge Cruz estará ausente por emergencia familiar.
El Salvador irá en busca de su segundo triunfo en la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 ante Panamá. Foto: FSF
Después de tener una segunda fase perfecta, Panamá arrancó de forma decepcionante la ronda 3 de la Eliminatoria ya que ha igualado sus dos primeros compromisos frente a Surinam sin goles de visita y Guatemala (1-1) en el Rommel Fernández. Sin embargo, sigue siendo la principal candidata a quedarse con el cupo directo a Norteamérica 2026.
El conjunto comandado técnicamente por Thomas Christiansen tiene un equipo completamente competitivo con figuras como Adalberto Carrasquilla, Edgar Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo; los cuales buscarán quedarse con los tres puntos en San Salvador por primera vez en la historia en clasificatorias fuera de casa.
Panamá saldrá a dar el batacazo de visita ante El Salvador para lograr su primer triunfo en la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf. Foto: Fepafut
¿A qué hora juega El Salvador vs. Panamá?
La 'Selecta' y la 'Roja' serán los protagonistas de un encuentro muy esperado por las Clasificatorias Concacaf, el cual está programado para dar inicio a las 19:00 horas de El Salvador (20:00 de Panamá y Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- Costa Rica, El Salvador, México: 19:00 horas
- Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 20:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 21:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 21:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 horas
¿Dónde ver El Salvador vs. Panamá EN VIVO?
La contienda futbolística entre El Salvador vs. Panamá será transmitida EN VIVO a través de las pantallas de Canal 4 en territorio salvadoreño; así como por RPC TV, Telemetro y TV Max en el país panameño. Por otro lado, el canal de Youtube de la Concacaf pasará las acciones EN DIRECTO vía streaming para el resto del mundo.
El Salvador vs. Panamá: pronóstico y cuanto pagan las apuestas
Sobre el papel, la selección panameña tiene grandes chances de quedarse con los tres puntos de su visita a El Salvador pese a que la 'Selecta' es el que ejerce como local. Revisa las cuotas que le han puesto algunas de las casas de apuestas más conocidas al partido.
|Casas de apuestas
|El Salvador
|Empate
|Panamá
|Betsson
|4.95
|3.55
|1.65
|Bet365
|4.75
|3.80
|1.65
|Betano
|4.70
|3.60
|1.72
|Te Apuesto
|4.03
|3.23
|1.58
|Apuesta Total
|5.00
|3.60
|1.64
|Meridianbet
|4.47
|3.58
|1.66
El Salvador vs. Panamá: posibles alineaciones
- El Salvador: Mario González; Diego Flores, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero; Jefferson Valladares, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz, Joshua Pérez; Brayan Gil, Nathan Ordaz. DT: Hernán Darío Gómez.
- Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Edgar Bárcenas, Jose Luis Rodríguez; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.
El Salvador: últimos resultados
- El Salvador 1-2 Surinam | fecha 2 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026
- Guatemala 0-1 El Salvador | fecha 1 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026
- Canadá 2-0 El Salvador | fecha 3 Copa Oro 2024
- Honduras 2-0 El Salvador | fecha 2 Copa Oro 2025
- Curazao 0-0 El Salvador | fecha 1 Copa Oro 2025
Panamá: últimos resultados
- Panamá 1-1 Guatemala | fecha 2 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026
- Surinam 0-0 Panamá | fecha 1 fase 3 Eliminatorias Concacaf 2026
- Panamá 1(4)-1(5) Honduras | cuartos de final Copa Oro 2024
- Panamá 4-1 Jamaica | fecha 3 Copa Oro 2025
- Guatemala 0-1 Panamá | fecha 2 Copa Oro 2025
El Salvador vs. Panamá: historial
Ambas selecciones se han visto las caras 42 oportunidades entre amistosos, Copa Oro y Eliminatorias Concacaf; con un historial favorable para Panamá con 18 victorias sobre las 13 de El Salvador. Asimismo, se han registrado 10 compromisos empatados. Repasa cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre sí.
- Panamá 2-2 El Salvador | Copa Oro 2023
- Panamá 2-1 El Salvador | Eliminatorias Concacaf 2022
- El Salvador 1-0 Panamá | Eliminatorias Concacaf 2022
- Panamá 1-0 El Salvador | Copa Centroamericana 2017
- Panamá 1-0 El Salvador | amistoso 2016
¿Dónde juega El Salvador vs. Panamá?
El escenario donde El Salvador recibirá a Panamá por la fecha 3 del grupo A de la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 será el Estadio Cuscatlán, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Salvador que cuenta con una capacidad total para 44 mil 836 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50