0
Falleció Miguel Ángel Russo

¿A qué hora juega El Salvador vs Panamá y dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026?

El Salvador y Panamá se enfrentan por las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Cuscatlán. Repasa horarios y canales para ver este importante partido.

Luis Blancas
¿A qué hora juega El Salvador vs Panamá y dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026?
¿A qué hora juega El Salvador vs Panamá y dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026? | Composición: Líbero
La selección de El Salvador jugará contra el combinado de Panamá el 10 de octubre de 2025 en un duelo por el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Cuscatlán, San Salvador. Conoce todos los detalles de este encuentro que sigue definiendo las posiciones con miras al Mundial 2026.

¿A qué hora juega El Salvador vs Panamá?

Para seguir el duelo entre las selecciones de El Salvador y Panamá, te informamos sobre los canales de transmisión disponibles en cada país:

  • Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • México y El Salvador: 7:00 p.m.
  • Estados Unidos: 9:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 6:00 p.m. (Los Ángeles)
  • Panamá: 8:00 p.m.

¿Dónde ver El Salvador vs Panamá?

Para seguir el duelo entre las naciones de El Salvador vs Panamá te contamos los canales que trasmitirán por cada país:

  • Internacional: Youtube
  • Panamá: Bluu, Rpc, Telemetro, TVMax y Rush Sports
  • Estados Unidos: Paramount+, Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador

El Salvador vs Panamá: previa del partido

El Salvador llega al duelo contra la selección de Panamá luego de sus dos últimos partidos por las Clasificatorias al Mundial 2026 ante Surinam y Guatemala, en donde consiguió una derrota de 2 a 1 y una victoria de 1 a 0, respectivamente.

Por otro lado, en el grupo A, se encuentra ubicado en el puesto 2° detrás de Surinam a solo un punto, a falta de disputar esta doble fecha de Eliminatorias Concacaf.

Mientras tanto, la selección de Panamá disputará este partido oficial después de empatar sus dos últimos encuentros ante Guatemala y Surinam, 1 a 1 y luego 0 a 0, respectivamente.

En la tabla de posiciones se ubica en el puesto 3°, detrás de su rival de turno, El Salvador y de Surinam. El cuadro panameño buscará una victoria que lo introduzca en la lucha por la clasificación al Mundial 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

