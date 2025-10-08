0

Atención, Perú: el once que alista Chile con Sebastián Miranda para ganar el 'Clásico del Pacífico'

Con Sebastián Miranda como DT interino de la selección chilena, conoce cómo va alistando su once para el 'Clásico del Pacífico' ante Perú por fecha FIFA.

Diego Medina
Momento de vivir una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' entre Perú vs Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ambas escuadras vienen trabajando bajo sus respectivos comandos técnicos, con la intención de sacar un resultado positivo que devuelva la confianza en la afición. Bajo este panorama, el técnico interino de 'La Roja', Sebastián Miranda, alista su mejor alineación para celebrar en casa-

Perú vs Chile juegan por un amistoso internacional de fecha FIFA.

Alineación de Chile vs Perú

Este es el probable once de Chile que alista Sebastián Miranda para el partido amistoso ante Perú: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Uno de los viejos conocidos en Chile es Ben Brereton Díaz, quien no llegó a tener mucha continuidad en las pasadas Eliminatorias bajo la dirección de Ricardo Gareca. Ahora, con Miranda a la cabeza se espera que el atacante del Derby County de la Segunda División de Inglaterra sume minutos y sea clave en este nuevo proceso que inicia la ANFP.

Perú vs Chile

Chile entrena de cara al partido ante Perú por Eliminatorias 2026. Foto: ANFP.

Por otra parte, Lucas Assadi y Javier Altamirano han mostrado un buen nivel con U de Chile por todo lo disputado en las instancias finales de la Copa Sudamericana 2025. De hecho, enfrentaron a un club peruano como Alianza Lima, en el que destacaron a lo largo de toda la llave.

Lista de convocados de Chile para partido ante Perú

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea - Gales), Thomas Gillier (Montreal - Canadá), Jaime Vargas (Recoleta - Chile)

Defensas: Fabián Hormazabal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo - Chile), Iván Román (Atl. Mineiro - Brasil), Guillermo Maripán (Torino - Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza - Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre - Francia), Gabriel Suazo (Sevilla - España), Nicolás Díaz (Puebla - México)

Volantes: Rodrigo Echeverría (León - México), Vicente Pizarro (Colo Colo - Chile), Marcelino Núñez (Ipswinch - Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente - Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile), Javier Altamirano (U. de Chile)

Delanteros: Gonzalo Tapia (Sao Paulo - Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato - Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo - Chile), Clemente Montes (U. Católica - Chile), Alexander Aravena (Gremio - Brasil), Ben Brereton (Derby County - Inglaterra)

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

