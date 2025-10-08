Filtran complicado motivo por el cual Fabio Gruber aún no juega en la selección peruana

La selección peruana afrontará un partido amistoso con su similar de Chile por la fecha FIFA del mes de octubre, y para ello Manuel Barreto lanzó su lista de convocados con muchos rostros nuevos debido a que busca el tan pedido recambio generacional en el combinado patrio. Sin embargo, en la nómina aún no aparece Fabio Gruber y Jean Ferrari explicó por qué todavía no se le ha podido llamar para integrar la Bicolor.

El director general de fútbol de la FPF habló con L1 MAX y reveló que el defensor del Núremberg de la Bundesliga 2 está deseando jugar por nuestros colores. Recordemos que el central de 23 años nació en Alemania, pero su madre es peruana y por ello es perfectamente convocable por el 'equipo de todos', tal como lo son actualmente Gianluca Lapadula y Oliver Sonne.

"Nos hemos reunido con Gruber y siente esa identificación con su madre, que es peruana. Y se sabe que representar la patria de su mamá sería importante. Vamos a ver si los documentos llegan", indicó Jean Ferrari, revelando que cierto trámite está en marcha y una vez este culmine recién podrán llamarlo para que forme parte de la selección peruana, o de lo contrario la FIFA podría sancionar a la FPF.

A su vez, el periodista Gustavo Peralta confirmó que la documentación mencionada es el cambio de nacionalidad de alemán a peruano. "Están en ese trámite que no es algo rápido y fácil, pero se avanza. Gruber ya dejó en claro que quiere jugar por Perú", indicó el mencionado comunicador, resaltando que este es el principal motivo por el cual hasta ahora Fabio Gruber no ha integrado la Bicolor.

¿Cuál es el valor de Fabio Gruber?

Actualmente, Fabio Gruber tiene un valor de 900 mil euros en el mercado de transferencias y es la mayor cotización que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional, la cual empezó en el Ausgburgo. El defensor llegó al Núremberg este año procedente del SC Verl.