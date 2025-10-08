- Hoy:
El reconocido entrenador, campeón en varios países, que no llegará a la selección peruana
Su nombre sonó como el próximo entrenador de la selección peruana, sin embargo, se confirmó que no está en los planes de Jean Ferrari.
Si bien Manuel Barreto está a cargo de la dirección técnica de la selección peruana, de manera interina. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, está trabajando arduamente para nombrar al estratega que liderará el proyecto que tiene como fin clasificar al Mundial 2030.
Hay varios nombres que suena por Videna, pero el de Fabián Bustos empezó a tener eco. Incluso, varios hinchas aseguraban que el ex DT de Universitario era el elegido por Jean Ferrari. Sin embargo, el directivo de la bicolor desmintió esos rumores.
En una entrevista para L1 Radio, Ferrari indicó que si bien Bustos es un entrenador de importante trayectoria, no lo consideró en la lista de posibles estrategas para la bicolor. ¿El motivo? No calza en el perfil que busca para el combinado patrio.
"No he considerado a Fabián (Bustos) porque no calza en el perfil. Para el tema de Universitario calzaba. Desde el sistema, hay una separación", explicó Jean Ferrari.
¿Ricardo Gareca próximo DT de Perú?
Jean Ferrari habló si Ricardo Gareca tiene opciones de volver a la selección peruana. El directivo puntualizó que el 'Tigre' no está dentro de las posibilidades por diversos motivos.
"Gareca no está dentro de las posibilidades de volver a la selección. Estoy buscando otro perfil. Hoy necesitamos una amplitud de jugadores y eso no te da Ricardo", explicó Ferrari.
