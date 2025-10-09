- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
Francia vs Azerbaiyán EN VIVO por las Eliminatorias Europeas 2026: alineaciones, horarios y prónosticos
Francia se enfrenta a Azerbaiyán desde el estadio Parque de los Príncipes, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Repasa horarios, canales y pronósticos.
Francia se enfrenta Azerbaiyán este viernes 10 de octubre, a partir de las 13:45 horas de Perú, en partido correspondiente al Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2026 de la UEFA. Este partido se disputa en el estadio Parque de los Príncipes, de París.
Francia vs Azerbaiyán: previa del partido
Recordemos que el cuadro galo tiene puntaje perfecto en el presente proceso, por lo que apunta a mantener su buena racha ante el rival, que en el papel, es el más débil del grupo.
Kylian Mbappé está sentido, aunque todo apunta a que tendría minutos. La última palabra es Didier Deschamps, seleccionador del cuadro del 'gallito'.
Kylian Mbappé entrenando con Francia. Foto: AFP.
Por su parte, el elenco azerbaiyano solo ha sumado un punto y necesita dar el golpe en la capital francesa si quiere seguir con chance de clasificar a su primer Mundial.
Francia vs Azerbaiyán: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 13:45
- Bolivia y Venezuela: 14:45
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:45
- México: 12:45
- Estados Unidos: 14:45 (Miami y Nueva York) y 10:45 (Los Ángeles)
- Francia y España: 20:45
Francia vs. Azerbaiyán: dónde ver
- Perú: Disney+
- Argentina: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Brasil: Disney+
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: FOX Sports, fuboTV, Prime Video y ViX
Francia vs Azerbaiyán: pronósticos y cuotas de apuesta
Francia es amplio favorito para imponerse a Azerbaiyán, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del cotejo.
|Casas
|Francia
|Empate
|Azerbaiyán
|Te Apuesto
|1.02
|17.25
|50.00
|Betano
|1.02
|18.50
|60.00
|Inkabet
|1.01
|29.00
|100.00
|Apuesta Total
|1.02
|18.00
|71.00
|Meridianbet
|-
|11.94
|34.82
Francia vs Azerbaiyán: alineaciones probables
- Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Rabiot, Kone; Coman, Olise, Ekitike; Mbappé.
- Azerbaiyán: Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov, Nuriiev; Emreli, Dadashov.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50