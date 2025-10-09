Francia vs Azerbaiyán EN VIVO por las Eliminatorias Europeas 2026: alineaciones, horarios y prónosticos

0
Francia se enfrenta a Azerbaiyán desde el estadio Parque de los Príncipes, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Repasa horarios, canales y pronósticos.

Wilfredo Inostroza
Francia mide fuerzas ante Azerbaiyán por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026
Francia mide fuerzas ante Azerbaiyán por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 | Composición: Líbero
Francia se enfrenta Azerbaiyán este viernes 10 de octubre, a partir de las 13:45 horas de Perú, en partido correspondiente al Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2026 de la UEFA. Este partido se disputa en el estadio Parque de los Príncipes, de París.

Francia vs Azerbaiyán: previa del partido

Recordemos que el cuadro galo tiene puntaje perfecto en el presente proceso, por lo que apunta a mantener su buena racha ante el rival, que en el papel, es el más débil del grupo.

Kylian Mbappé está sentido, aunque todo apunta a que tendría minutos. La última palabra es Didier Deschamps, seleccionador del cuadro del 'gallito'.

Kylian Mbappé Francia

Kylian Mbappé entrenando con Francia. Foto: AFP.

Por su parte, el elenco azerbaiyano solo ha sumado un punto y necesita dar el golpe en la capital francesa si quiere seguir con chance de clasificar a su primer Mundial.

Francia vs Azerbaiyán: horarios

  • Perú, Ecuador y Colombia: 13:45
  • Bolivia y Venezuela: 14:45
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:45
  • México: 12:45
  • Estados Unidos: 14:45 (Miami y Nueva York) y 10:45 (Los Ángeles)
  • Francia y España: 20:45

Francia vs. Azerbaiyán: dónde ver

  • Perú: Disney+
  • Argentina: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Uruguay: Disney+
  • Venezuela: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Brasil: Disney+
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: FOX Sports, fuboTV, Prime Video y ViX

Francia vs Azerbaiyán: pronósticos y cuotas de apuesta

Francia es amplio favorito para imponerse a Azerbaiyán, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del cotejo.

CasasFranciaEmpateAzerbaiyán
Te Apuesto1.0217.2550.00
Betano1.0218.5060.00
Inkabet1.0129.00100.00
Apuesta Total1.0218.0071.00
Meridianbet-11.9434.82

Francia vs Azerbaiyán: alineaciones probables

  • Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Rabiot, Kone; Coman, Olise, Ekitike; Mbappé.
  • Azerbaiyán: Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov, Nuriiev; Emreli, Dadashov.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

