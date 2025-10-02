¡Confirmado! El descomunal precio de las entradas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 traerá grandes sorpresas y eso es algo que nadie pone en duda; sin embargo, es importante conocer que el precio de las entradas para los partidos variarán según el estadio donde se jueguen y los equipos que jueguen. El costo para las entradas de la final superan los 2 mil dólares.

Además de los equipos y estadios donde se juegue, la categoría también tendrá un rol fundamental en los precios finales. La FIFA dio inicio a la venta de boletos para la próxima Copa del Mundo 2026. A falta de unos meses para el inicio del ansiado torneo, ya se dio a conocer la lista de precios que tendrá la final.

Precios para la final de la Copa del Mundo 2026

Para el público en general que asista el Mundial 2026, se han habilitado cuatro categorías; que son: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4, siendo la CAT1 la más elevada de precio, mientras que la CAT4 es la más económica. Los precios para la final son los siguientes:

Categoría 1: USD 6370

Categoría 2: USD 4210

Categoría 3: USD 2790

Categoría 4: USD 2030

¿Desde cuándo se puede comprar las entradas para el Mundial 2026?

Para comprar los boletos para el Mundial 2026, se debe saber que existe una primera fase que se abrió para tarjetahabientes VISA, uno de los principales patrocinadores de FIFA. Esta venta se dio inicio el 1 de primer y el 3 de octubre habría una segunda venta para los usuarios que lograron participar en el sorteo y recibieron un código de confirmación.

Por otro lado, se podrá acceder a la venta de la segunda fase entre los días 27 y 31 de octubre bajo la misma modalidad; es decir, los fanáticos deberán hacer un registro en la página de la FIFA y, en caso de resultar seleccionados, se les otorgará día y hora para concretar la compra de las entradas.

El Mundial empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio.

Finalmente, la tercera fase del torneo se llevará a cabo después del 5 de diciembre tras haberse realizado el sorteo de la Copa del Mundial 2026 en Estados Unidos. De esta manera, las personas podrán conocer los enfrentamientos en fase de grupos y tener mayor conocimiento de todos los partidos.