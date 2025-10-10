- Hoy:
¿A qué hora juega Portugal vs Irlanda, qué canal transmite y dónde ver partido de Cristiano Ronaldo?
Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá ante Irlanda este sábado 11 de octubre desde el Estadio José Alvalade en Lisboa, por las Eliminatorias europeas 2026.
Portugal recibe a Irlanda este sábado 11 de octubre en el Estádio José Alvalade, por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El compromiso se disputará desde las 13:45 (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y 15:45 (hora de Argentina, Uruguay y Chile), con transmisión en vivo por el Plan Premium de Disney+ para toda Sudamérica.
PUEDES VER: Con gol de Kylian Mbappé, Francia venció 3-0 a Azerbaiyán y quedó a un paso del Mundial 2026
¿A qué hora juega Portugal vs Irlanda?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Portugal vs Irlanda,, correspondiente a las Eliminatorias europeas.
- Perú, Ecuador y Colombia: 13:45 horas
- Bolivia y Venezuela: 14:45 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:45 horas
- México: 12:45 horas
- Estados Unidos: 14:45 horas (Miami y Nueva York) y 10:45 horas (Los Ángeles)
- Francia y España: 20:45 horas
¿Dónde ver Portugal vs Irlanda EN VIVO y EN DIRECTO?
La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del partido de Real Madrid vs. Marsella, por las Eliminatorias europeas 2026 , estará a cargo de las señales internaciones como Disney Plus y ESPN.
¿En qué canal ver Portugal vs Irlanda?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- México: Sky Sports México, Sky+
- Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- España: DAZN España
- Francia: L’Équipe Live Foot
Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias europeas
Portugal llega con puntaje perfecto y atraviesa un momento de alto rendimiento bajo la conducción de Roberto Martínez. Con figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Bruno Fernandes, la selección lusa buscará su tercera victoria consecutiva para acercarse al objetivo de sellar su clasificación al próximo Mundial.
Del otro lado, Irlanda afronta un panorama más complejo. La derrota ante Armenia (2-1) en la jornada anterior complicó sus aspiraciones, por lo que sumar ante uno de los favoritos será clave para mantener viva la esperanza del repechaje.
En el antecedente más reciente entre ambos, disputado en 2024, Portugal se impuso 3-0 con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro tanto de João Félix, reafirmando su dominio histórico frente al cuadro irlandés.
