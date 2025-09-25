- Hoy:
- Partidos de hoy
- U Chile vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Barcelona
- São Paulo vs LDU
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Benzema: pronóstico, hora y dónde ver
Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se reencuentran en un partido clave de la Liga Saudí entre Al Nassr vs. Al Ittihad. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite.
Partidazo entre Al Nassr vs Al Ittihad por la cuarta fecha de la Liga Saudí, con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema de protagonistas. Dicho duelo está programado para el viernes 26 de septiembre a partir de las 13:00 hora peruana (18:00 horas GMT) con la transmisión de FOX Sports en México y Movistar+ en España.
Choque de titanes en el King Abdullah Sports City entre dos ex Real Madrid como 'CR7' y el 'Gato' Benzema. Dos leyendas del fútbol se verán cara a cara en este choque de la Saudi Professional League, en el que querrán los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones.
Ambos equipos tienen puntaje perfecto en el arranque de temporada, por lo que estos 90 minutos servirán para marcar diferencias sobre sus rivales. Actualmente, cada uno de ellos suma nueve unidades en tres partidos disputados, y ahora uno de ellos podría cerrar la jornada como líder absoluto.
Al Ittihad recibe a Al Nassr por la Liga saudí. Duelo entre Benzema y Cristiano Ronaldo.
La última vez que ambos elencos se vieron cara a cara fue por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita. La victoria fue para el equipo de Cristiano Ronaldo, quien finalmente no logró celebrar en la gran final ante Al Ahli.
Uno de los ausentes en Al Ittihad ha sido Karim Benzema, quien se ha perdido los últimos 3 encuentros del equipo entre Liga Saudí y King Cup. Sin embargo, el 'Gato' se recuperó de su molestia y llega en óptimas condiciones para afrontar este duelo ante su excompañero, Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo juega Al Nassr vs Al Ittihad?
El partido entre Al Nassr vs Al Ittihad, que tendrá de protagonista a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, se disputa este viernes 26 de septiembre en el King Abdullah Sports City. Un duelo clave de temporada en el que ambos elencos tienen la misión de sumar tres puntos.
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo vs Karim Benzema, Al Nassr vs Ittihad?
El duelo de Al Nassr vs Al Ittihad inicia a partir de las 13:00 hora peruana (18:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 12:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 13:00 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela: 14:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 15:00 horas
- España: 20:00 horas
¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ittihad?
El compromiso entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se podrá ver por la señal en vivo de FOX para todo México y Movistar+ para España. De la misma manera, te damos la lista de canales oficiales por cada país:
- Brasil: Zapping, Claro TV+, GOAT, Sky+
- México: Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX México
- España: Movistar+
- Estados Unidos: fuboTV, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports, FOX One, FOX Soccer Plus, FOX Deportes
Al Nassr vs Al Ittihad: pronóstico y cuánto paga partido de Cristiano Ronaldo vs Karim Benzema
Sobre el papel, Al Nassr se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Al Ittihad en esta jornada de la Liga Saudí. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|AL ITTIHAD
|EMPATE
|AL NASSR
|Betsson
|3.45
|4.35
|1.78
|Betano
|3.80
|4.75
|1.82
|Bet365
|3.50
|4.33
|1.73
|1XBet
|3.74
|4.30
|1.72
|Doradobet
|3.60
|4.50
|1.75
Posible alineación Al Nassr vs Al Ittihad
- Al Ittitah: Al-Absi, Al-Mousa, Pereira, Al-Shanqiti, Mitai, Aouar, Kanté, Fabinho, Diaby, Bergwijn y Benzema.
- Al Nassr: Al-Najjar, Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Yahya, Angelo, Brozovic, Mané, Coman, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Últimos 5 partidos de Al Nassr vs Al Ittihad
Revisa cómo quedaron los últimos cinco compromisos entre Al Nassr vs Al Ittihad en cotejos oficiales:
- Al Nassr 2-1 Al Ittihad (Supercopa de Arabia Saudita 2025)
- Al Nassr 2-3 Al Ittihad (Saudi Professional League 2025)
- Al Ittihad 2-1 Al Nassr (Saudi Professional League 2024)
- Al Nassr 4-2 Al Ittihad (Saudi Professional League 2024)
- Al Ittihad 2-5 Al Nassr (Saudi Professional League 2023)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50