CR7 imparable: Cristiano Ronaldo marcó un doblete y llegó al gol número 945 goles - VIDEO

Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser la figura de Al Nassr en la cómoda victoria por 5-1 sobre Al Riyadh por la tercera fecha de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El astro portugués se hizo presente en el marcador por partida doble con dos golazos que lo acercan cada vez más al récord de los 1000 tantos en su carrera profesional.

'CR7' apareció por primera vez a los 33 minutos del compromiso jugado en el Al-Awwal Park de Riad, cuando tras recibir un pase filtrado entre líneas de Joao Félix, entró al área a pura velocidad y sacó un disparo rasante ante la salida desesperada del arquero rival para poner en ese momento el 3-0 parcial.

Video: X

Pero ahí no acabó el show del futbolista de 40 años, pues a los 76 minutos aprovechó una asistencia de Kingsley Coman después de un centro preciso de Joao Félix al área, para definir con tranquilidad y hacer estéril la estirada del guardameta para marcar el quinto y último tanto de su equipo.

Video: X

Cristiano Ronaldo ya lleva 945 goles

Estas dos 'dianas' al Al Riyadh no solo le han dado el liderato del campeonato a Al Nassr, sino que Cristiano Ronaldo convirtió su cuarta conquista de la presente temporada, aumentando de esta forma su cuenta a los 945 goles, poniéndose a solo 55 de lograr su objetivo de llegar a la importante cifra de 1000 tantos.

Cristiano Ronaldo llegó a la cifra de 945 goles en su carrera con su doblete ante Al Riyadh. Foto: Al Nassr

¿Cristiano Ronaldo llegará a los 1000 goles a fin de la temporada 2025-26?

Si hay algo que desea el delantero nacido en Funchal y todos sus seguidores en el mundo es que llegue a las 1000 anotaciones. Ante este panorama, la pregunta que salta a la luz es si lo podrá lograr a fin de la temporada 2025-26. Le quedan 40 compromisos oficiales (36 con Al Nassr y 4 con Portugal) para conseguirlo a mediados del próximo año, pero este número de duelos podría aumentar si es que clasifica al Mundial con los 'Lusos' y a instancias finales de la AFC Champions League Two con su equipo.