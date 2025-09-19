Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO: fecha, hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo en Liga Saudí

Momento de ver a Cristiano Ronaldo en el partido Al Nassr vs Al Riyadh por la jornada 3 de la Liga Profesional Saudí. El encuentro a disputarse en el Estadio Al Awwal Park, en Arabia, promete muchas emociones de principio a fin, por lo que a continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Riyadh?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Al Nassr vs Al Riyadh, válido por la fecha 3 de la Liga Profesional Saudí:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Riyadh?

Para poder ver el partido Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO ONLINE GRATIS, por la tercera fecha de la Liga Profesional Saudí, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Brasil : Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, SporTV, BandSports

México: Caliente TV

España: Movistar+. Movistar Liga de Campeones. Vamos

Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One, Fox Soccer Plus

Previa del Al Nassr vs Al Riyadh

Al Nassr de Cristiano Ronaldo llega a este partido con una contundente victoria por 5-0 sobre FC Istiklol Dushanbe en la Copa Confederación Asiática de Fútbol (AFC), por lo que espera continuar por el camino del triunfo y trepar a la cima del campeonato local donde marcha en el segundo lugar.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo llega como favorito ante Al Riyadh

Con su estrella portuguesa en el ataque, buscarán los tres puntos, consciente de que al frente tendrán a un rival que no les dejará el camino fácil para quedarse con el triunfo.

Por su parte, Al Riyadh viene de vencer a Al Najma SC en la jornada anterior de la Primera División de Arabia Saudita. Ganar es de suma importancia para ellos, pues les permitirá ubicarse en una mejor posición en la tabla.

¿Dónde juegan Al Nassr vs Al Riyadh por la Liga Saudí?

El partido entre los equipos de Al Nassr vs Al Riyadh por la Liga Profesional Saudí, válido por la tercera fecha se desarrollará en el Estadio Al Awwal Park, ubicado en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, que cuenta con una capacidad de 25,000 espectadores.