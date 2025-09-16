Al Nassr vs. Istiklol EN VIVO: hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo por la AFC Champions League

La emocionante AFC Champions League Two 2025-26 sigue su curso este miércoles 17 de setiembre con el partido entre Al Nassr vs. Istiklol por la primera fecha del grupo D del torneo desde el Al Awwal Park de Riad a partir de las 13:15 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía ESPN 2. Entérate de todos los detalles del cotejo, con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr acaba de comenzar la temporada 2025-26 con el firme objetivo de ganar todos los títulos en disputa. Ya se estrenó en la Liga Porfesional Saudí con dos triunfos sobre Al Taawon (5-0) y Al Kholood (2-0), pero ahora debutará en el ámbito internacional en un grupo donde parte como favorito para avanzar de ronda.

Los dirigidos por el portugués Jorge Jesus llegan al encuentro copero con todas sus figuras disponibles, salvo el arquero brasileño Bento, que sorpresivamente ya no entra en los planes del equipo. Cristiano Ronaldo comanda a un grupo de jugadores de gran categoría como Kingsley Coman, Sadio Mané, Íñigo Martínez, entre otros; los cuales esperan darle al club un título internacional, que se les hace esquivo desde 1998.

Al Nassr espera comenzar con el pie derecho su participación en la AFC Champions League Two 2025-26. Foto: Al Nassr

Istiklol clasificó a la presente edición del certamen de la AFC al ser campeón de la Liga de Tayikistán 2024. A diferencia del elenco saudí, los 'Leones' vienen con más rodaje por estar en pleno desarrollo de la Primera División de su país, donde marchan en el tercer lugar con 31 puntos tras 15 jornadas disputadas.

El cuadro entrenado por el ruso Igor Cherevchenko tiene una buena racha de cuatro duelos sin conocer la derrota, siendo la más reciente el empate 3-3 contra CSKA Pamir Dushanbe, estadística que espera mantener dando el batacazo en Arabia Saudita y superar a un rival superior en todos los aspectos.

Istiklol va a Arabia Saudita en busca del golpe y vencer a Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Foto: Istiklol

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Istiklol?

El encuentro que sostendrán Cristiano Ronaldo y compañía con el conjunto tayiko por el segundo torneo de clubes más importante de Asia está pactado para comenzar a las 21:15 horas de Arabia Saudita (13:15 de Perú y 23:15 de Tayikistán). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en Latinoamérica y Estados Unidos

México: 12:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 13:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 14:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 14:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15:15 horas

Arabia Saudita: 21:15 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs. Istiklol EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún detalle de la contienda entre Al Nassr vs. Istiklol por la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN 2 y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica. Además, Bein Sports 2 pasará todas sus incidencias en Arabia Saudita.

Al Nassr vs. Istiklol: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Al Nassr es ampliamente favorito para hacerse fuerte como local y quedarse con los tres puntos ante Istiklol de Tayikistán por el grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. Revisa cuánto le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Al Nassr Empate Istiklol Betsson 1.07 9.20 22.00 Bet365 1.10 8.50 15.00 Betano 1.08 8.50 23.00 Te Apuesto 1.05 5.98 14.77 Apuesta Total 1.06 8.50 20.00 Meridianbet 1.07 9.95 22.88

Posible alineación de Al Nassr ante Istiklol

Al Nassr: Raghed Al-Najjar; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozović, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, Sadio Mané, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Al Nassr: últimos resultados

Al Nassr 2-0 Al Kholood | fecha 2 Liga Profesional Saudí 2025-26

Al Taawon 0-5 Al Nassr | fecha 1 Liga Profesional Saudí 2025-26

Al Nassr 2(3)-2(5) Al Ahli | final Supercopa de Arabia Saudita

Al Nassr 2-1 Al Ittihad | semifinal Supercopa de Arabia Saudita

Almería 3-2 Al Nassr | amistoso 2025

Istiklol: últimos resultados

CSKA Pamir 3-3 Istiklol | Liga de Tayikistán 2025

Istiklol 1-0 Panjshir | Liga de Tayikistán 2025

Istiklol 6-0 Istaravshan | Liga de Tayijkisán 2025

Regar-TazAZ 1-2 Istiklol | Liga de Tayikistán 2025

FK Khujand 1-0 Istiklol | Liga de Tayikistán 2025

Al Nassr vs. Istiklol: historial

Ambos equipos se han visto las caras solo en dos oportunidades por competiciones continentales, con un historial positivo para Al Nassr con una victoria sobre ninguna de Istiklol. Además, se ha producido un choque empatado. En tierras saudíes, el cuadro 'Mundial' venció 3-1, mientras que en Tayikistán igualaron 1-1.

¿En dónde juega Al Nassr vs. Istiklol?

El escenario donde Al Nassr recibirá a Istiklol por la primera jornada de la AFC Champions League Two 2025-26 será el Al-Awwal Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad saudí de Riad y que cuenta con una capacidad total para 25 mil espectadores.