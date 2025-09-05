Portugal vs Armenia EN VIVO por Eliminatorias UEFA: hora, pronóstico y dónde ver a Cristiano Ronaldo

Portugal hará su debut en las Eliminatorias UEFA 2026 este sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas locales de Perú en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium. El partido es válido por la fecha 1 del Grupo F, y tendrá la presencia del astro mundial, Cristiano Ronaldo. Disfruta la transmisión EN VIVO por las señales de ESPN y la plataforma streaming, Disney Plus.

Antesala del partido Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026

Portugal, vigente campeón de la Nations League va por su debut con un triunfo frente a Armenia. El equipo del 'Bicho' está totalmente enfocado en seguir por una buena racha y resultados luego del choque contra España en la recordada gran final del certamen europeo.

Los dirigidos por Roberto Martínez apuntan a su clasificación al próximo Mundial de Norteamérica, por ende, de la mano de Cristiano Ronaldo y todas sus estrellas confían en alcanzar este importante logro. Su primer desafío será de visita, ante una selección que saldrá dispuesta a lucharle de igual a igual. ¿La gran novedad? El regreso de Joao Cancelo en la nómina.

En la vereda de al frente, Armenia necesita recuperarse de sus últimos resultados en donde de sus 5 compromisos apenas obtuvo una victoria, si no quiere ver lejano su sueño de ir a la cita deportiva de la FIFA en Norteamérica. En esa línea, Lucas El “Chino” Zelarrayan viene siendo una de las novedades en el país para este nuevo proceso eliminatorio.

¿Cuándo juega Portugal vs Armenia?

Según la programación oficial, Portugal visitará a Armenia por la fecha 1 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 este sábado 6 de septiembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

¿A qué hora Portugal vs Armenia?

El partido que afrontarán las selecciones de Portugal y Armenia se jugará a partir de las 11:00 horas de Perú o las 17:00 horas de Portugal. Repasa la guía oficial de canales en el resto de países del mundo.

México: 10:00 horas

Perú: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Portugal: 17:00 horas

¿Dónde ver Portugal vs Armenia?

Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo, Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026 a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus en el Perú y Latinoamérica.

Argentina: ESPN Argentina, Disney Plus Premium Argentina

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video

Chile: ESPN, Disney Plus

Colombia: ESPN, Disney Plus

Ecuador: ESPN, Disney Plus

Internacional: UEFA.tv

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Perú: ESPN, Disney Plus

Uruguay: ESPN, Disney Plus

Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fox Soccer Plus

Venezuela: inter, ESPN, Disney Plus

Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP1

Portugal vs Armenia: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Portugal parte como favorito sobre Armenia, previo a su debut en las Eliminatorias UEFA 2026.

Casas de Apuestas Armenia Empate Portugal Betsson 25.00 9.30 1.11 Bet365 19.00 9.00 1.11 Betano 25.00 9.50 1.14

Portugal: últimos 5 partidos

Portugal 2-2 España

Alemania 1-2 Portugal

Portugal 5-2 Dinamarca

Dinamarca 1-0 Portugal

Croacia 1-1 Portugal

Armenia: últimos 5 partidos

Armenia 2-2 Montenegro

Kosovo 5-2 Armenia

Georgia 6-1 Armenia

Armenia 0-3 Georgia

Latvia 1-2 Armenia

¿Dónde jugarán Portugal vs Armenia?

El Vazgen Sargsyan Republican Stadium, ubicado en Yerevan, Armenia será el recinto deportivo para el debut entre las selecciones de Portugal vs Armenia por el Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel escenario puede recibir a 14.403 hinchas.