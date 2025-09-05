- Hoy:
Portugal vs Armenia EN VIVO por Eliminatorias UEFA: hora, pronóstico y dónde ver a Cristiano Ronaldo
Este sábado, Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta a Armenia por la fecha 1 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.
Portugal hará su debut en las Eliminatorias UEFA 2026 este sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas locales de Perú en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium. El partido es válido por la fecha 1 del Grupo F, y tendrá la presencia del astro mundial, Cristiano Ronaldo. Disfruta la transmisión EN VIVO por las señales de ESPN y la plataforma streaming, Disney Plus.
Antesala del partido Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026
Portugal, vigente campeón de la Nations League va por su debut con un triunfo frente a Armenia. El equipo del 'Bicho' está totalmente enfocado en seguir por una buena racha y resultados luego del choque contra España en la recordada gran final del certamen europeo.
Los dirigidos por Roberto Martínez apuntan a su clasificación al próximo Mundial de Norteamérica, por ende, de la mano de Cristiano Ronaldo y todas sus estrellas confían en alcanzar este importante logro. Su primer desafío será de visita, ante una selección que saldrá dispuesta a lucharle de igual a igual. ¿La gran novedad? El regreso de Joao Cancelo en la nómina.
En la vereda de al frente, Armenia necesita recuperarse de sus últimos resultados en donde de sus 5 compromisos apenas obtuvo una victoria, si no quiere ver lejano su sueño de ir a la cita deportiva de la FIFA en Norteamérica. En esa línea, Lucas El “Chino” Zelarrayan viene siendo una de las novedades en el país para este nuevo proceso eliminatorio.
¿Cuándo juega Portugal vs Armenia?
Según la programación oficial, Portugal visitará a Armenia por la fecha 1 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 este sábado 6 de septiembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.
¿A qué hora Portugal vs Armenia?
El partido que afrontarán las selecciones de Portugal y Armenia se jugará a partir de las 11:00 horas de Perú o las 17:00 horas de Portugal. Repasa la guía oficial de canales en el resto de países del mundo.
- México: 10:00 horas
- Perú: 11:00 horas
- Ecuador: 11:00 horas
- Colombia: 11:00 horas
- Bolivia: 12:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas
- Chile: 12:00 horas
- Argentina: 13:00 horas
- Uruguay: 13:00 horas
- Brasil: 13:00 horas
- Paraguay: 13:00 horas
- Portugal: 17:00 horas
¿Dónde ver Portugal vs Armenia?
Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo, Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026 a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus en el Perú y Latinoamérica.
- Argentina: ESPN Argentina, Disney Plus Premium Argentina
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video
- Chile: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Internacional: UEFA.tv
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fox Soccer Plus
- Venezuela: inter, ESPN, Disney Plus
- Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP1
Portugal vs Armenia: pronóstico y apuestas
Sobre el papel, Portugal parte como favorito sobre Armenia, previo a su debut en las Eliminatorias UEFA 2026.
|Casas de Apuestas
|Armenia
|Empate
|Portugal
|Betsson
|25.00
|9.30
|1.11
|Bet365
|19.00
|9.00
|1.11
|Betano
|25.00
|9.50
|1.14
Portugal: últimos 5 partidos
- Portugal 2-2 España
- Alemania 1-2 Portugal
- Portugal 5-2 Dinamarca
- Dinamarca 1-0 Portugal
- Croacia 1-1 Portugal
Armenia: últimos 5 partidos
- Armenia 2-2 Montenegro
- Kosovo 5-2 Armenia
- Georgia 6-1 Armenia
- Armenia 0-3 Georgia
- Latvia 1-2 Armenia
¿Dónde jugarán Portugal vs Armenia?
El Vazgen Sargsyan Republican Stadium, ubicado en Yerevan, Armenia será el recinto deportivo para el debut entre las selecciones de Portugal vs Armenia por el Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel escenario puede recibir a 14.403 hinchas.
