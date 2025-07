Futbolista peruano enfrentaría a Cristiano Ronaldo en amistoso internacional

Jugar contra Cristiano Ronaldo es uno de los sueños más importantes para cada futbolista, y uno de nacionalidad peruana estaría muy cerca de cumplirlo. Estamos hablando de Jefferson Cáceres, delantero de 22, que junto a Sheffield United podrían enfrentar a Al Nassr en un amistoso internacional.

PUEDES VER: Piero Quispe dejó firme mensaje a Víctor Guzmán tras firmar por Sporting de Lisboa

Según reveló el periodista británico Danny Hall, Sheffield estaría gestionando un amistoso contra el equipo árabe en busca de ampliar su pretemporada. Cabe destacar que dentro del plantel que realiza los entrenamientos, está el peruano Cáceres, quien ha tenido más oportunidades tras la llegada de Rubén Sellés, técnico español, y las posibilidades de que juegue contra CR7 están presentes.

Jefferson Cáceres, que llega a la Championship desde Melgar, tiene una nueva ocasión para mostrarse y ser tomado en cuenta para el equipo titular. Esto se da gracias a las gestiones del entrenador de España, quien espera del peruano sus mejores habilidades. Como se sabe, el DT de 42 años acostumbra darle minutos a los jóvenes.

Video: Danny Hall

El medio The Start informó que todavía no se ha llegado a un acuerdo concreto entre Sheffield United y Al Nassr, por lo tanto la fecha y el lugar todavía no se definen. Además, el duelo no se jugaría en Inglaterra, ya que el campo de Bramall Lane no está listo para albergar partidos después de haber sido remodelado.

Jefferson Cáceres en Sheffield United

Cáceres también estará presente en los amistosos ya confirmados contra York City (15 de julio), Rotherham (19 de julio), Burton Albion (22 de julio) y Chesterfield (26 de julio). Su primer partido en la Championship (segunda división de Inglaterra) será el 9 de agosto ante Bristol City con el objetivo de ascender a la Premier League.

Jefferson Cáceres espera su oportunidad en la Championship 2025/2026

Jefferson Cáceres, bajo la dirección técnica de Chris Wilder, fue convocado en una ocasión para un partido de Championship. Esta oportunidad se dio el 25 de abril de 2025 cuando Sheffield United se enfrentó a Stoke City, pero no fue tomado en cuenta y se quedó en la banca de suplentes. Para esta temporada 2025/2026, espera jugar un duelo oficial por la segunda división.