¿Viene a Sporting Cristal? Santos Laguna tomó radical decisión con el futuro de Pedro Aquino

Pedro Aquino ha sido uno de los pocos jugadores de la selección peruana que se ha mantenido jugando en el extranjero. No obstante, su actualidad deportiva no es la mejor. El jugador empezó a perder protagonismo en Santos Laguna de la Liga MX y su nombre ya suena como un posible refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025.

Ahora, el futuro de Pedro Aquino parece estar lejos del elenco mexicano y, recientemente, recibió una dura noticia por parte de su club que podría facilitar un posible regreso del pivote al fútbol peruano.

Santos Laguna tomó radical decisión con el futuro de Pedro Aquino

Resulta que, los equipos de la Liga MX ya registraron a sus futbolistas para poder disputar la nueva temporada del fútbol mexicano. En ese sentido, sorprendió que el nombre de Pedro Aquino no aparezca entre los seleccionados por Santos Laguna.

Santos Laguna no registró a Pedro Aquino para la temporada.

Esta noticia resulta ser un duro golpe para el futuro deportivo de Aquino, pues ya no podrá volver a disputar un encuentro con el club en el torneo mexicano. De esta forma, se habría definido que no continuará para la próxima temporada.

Pedro Aquino podría volver a Sporting Cristal

Recientemente, el comentarista deportivo Diego Regabliati hizo especial hincapié en la situación deportiva de Pedro Aquino y aseguró que en caso le llegase una oferta de Sporting Cristal, sería vista con muy buenos ojos por el jugador.

Pedro Aquino suena para reforzar a Sporting Cristal

"Yo iría, desesperado, pero desesperado buscar a Aquino. Porque yo creo que si tú logras traer a Aquino, que además está en problemas en Santos Laguna y está por rescindir, en algún momento volverá 'Yoshi', juega 'Canchita' y logras un equipo sólido como es la 'U'", expresó.

Pedro Aquino buscará seguir en el extranjero

Por el momento, según las palabras del mismo Aquino, no se contempla un posible regreso a la Liga 1, pues tiene toda la intención de poder seguir por mucho tiempo demostrando su talento en el exterior. Sin embargo, también enfatizó que en algún momento volverá con Sporting Cristal.

"Saben que yo soy hincha de Cristal a muerte. No es momento de regresar. Claramente, me gustaría, pero siento que puedo dar un poquito más en el extranjero. Las puertas nunca las voy a cerrar. Salí de Cristal y estoy agradecido por todo lo que me dio en mi carrera", mencionó en su momento el jugador.