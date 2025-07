Presidente de Santos Laguna definió la situación de Pedro Aquino en cara a la próxima temporada

La posible salida de Pedro Aquino de Santos Laguna es una especulación muy cercana, luego de que el jugador entrara en zona de evaluación para ver si sigue o se va del club mexicano. Es por eso que el presidente salió al frente para aclarar la situación del seleccionado peruano.

La continuidad de Pedro Aquino en Santos Laguna está en análisis

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, se refirió a Pedro Aquino y explicó que el volante está en análisis y que pronto se sabrá su futuro. “Estamos analizando su llegada, a él como persona y profesionalmente. Estamos evaluando qué vamos a hacer con esa situación, al igual que con todo el plantel. Estamos en etapa de análisis”, declaró.

Pedro Aquino está en la mira del presidente de Santos Laguna.

Es importante destacar que actualmente, Santos Laguna se encuentra preparándose para el inicio de la Liga MX, con el objetivo de luchar por un lugar en los playoffs y así aspirar al título nacional. Por otro lado, Aquino se encuentra en medio de la incertidumbre respecto a su futuro.

Valor de Mercado de Pedro Aquino

Pedro Aquino ha experimentado una disminución en su valor de mercado y actualmente se valora en 1,50 millones de euros, a diferencia de los 7,50 millones de euros cuando jugaba en el América de México.

Pedro Aquino en Santos Laguna 2024/2025

El jugador de la selección peruana disputó dos torneos la temporada pasada, pero no logró mantenerse en el campo debido a una lesión y a no ser considerado por el técnico, quien lo mantuvo en el banco de suplentes. En la Liga MX Clausura solo participó en 6 encuentros sin destacar. Asimismo, en la Liga MX Apertura jugó en 7 partidos, pero su desempeño no fue significativo. Se espera que en la temporada 2025/2026 pueda demostrar más.