Universitario vs. Alianza Lima no se jugará en el Estadio Monumental: ¿Por qué?

¡Es oficial! Universitario de Deportes jugará con Alianza Lima el clásico masculino del fútbol peruano, pero para sorpresa de los hinchas de ambos clubes recientemente se confirmó que este trascendental partido por el título nacional no se llevará a cabo en el Estadio Monumental, sino en un recinto que tiene menos capacidad para albergar a sus espectadores.

Como sabemos, el equipo dirigido por Jorge Fossati la está pasando mal debido a que cayó goleado 4-0 ante Palmeiras en casa y quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, sin contar que en el Torneo Clausura de la Liga 1 empató 1-1 con Sport Huancayo en condición de visitante. Pese a ello, los aficionados también están atentos a lo que viene haciendo el plantel que compite en la Liga 3 cada fin de semana.

En esa línea, por la Tercera División del Perú, Universitario y Alianza Lima se enfrentarán dentro de unas semanas por el clásico del fútbol peruano en Campo Mar 'U', esto debido a que el Estadio Monumental de Ate únicamente tiene destinado servir a los partidos del elenco principal, mismo que se llevó el título del Torneo Apertura.

¿Cómo marchan Universitario y Alianza Lima en la Liga 3?

Recordemos que ambos clubes forman parte del Grupo B de la Fase Final junto a Deportivo Lute y Juventus FC, en donde los dos primeros puestos clasifican a los cuartos de final de la Liga 3. Este fin de semana se jugó la primera fecha y precisamente blanquiazules y cremas igualaron 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, repartiéndose los puntos y complicándose en la tabla de posiciones.

Universitario y Alianza Lima empataron en Matute.

Vale precisar que el partido de vuelta se llevará a cabo todavía en la fecha 6, la última, y podría ser definitivo para el rumbo de los 'compadres' en la Tercera División. De momento el líder del Grupo B es Deportivo Lute con 3 puntos, seguido de Universitario con la misma cantidad, Alianza Lima con 1, y Juventus FC con 0. Vale precisar que la 'U' tiene 2 unidades extra por haber terminado líder de su zona en la Fase Regional.