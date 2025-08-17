- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Jugó en Independiente y firmaría por Alianza Lima para sorpresa de la afición: "Conversaciones..."
¡Atención! Alianza Lima podría dar el golpe con la firma de un destacado futbolista en su objetivo de buscar el título nacional. Conoce quién sería y en qué posición juega.
Alianza Lima logró un valioso triunfo en casa ante ADT y quedó listo para ir hasta Quito para afrontar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador. En medio de ello, los blanquiazules ya estarían pensando en asegurar a algunas de sus figuras.
PUEDES VER: Alianza Lima sorprenderá con la vuelta de volante que encantó a Gorosito: "Cada vez más cerca..."
Franco Navarro Mandayo, flamante Gerente Deportivo de la institución victoriana concedió una entrevista con El Comercio y se le consultó respecto a la posible renovación de los futbolistas Alan Cantero, Guillermo Enrique, Eryc Castillo y Fernando Gaibor con pasado en Independiente de Argentina entre los años 2018 al 2019.Fernando Gaibor jugó en Independiente de Argentina
Al respecto, el directivo del elenco íntimo no brindó muchos detalles, sin embargo, sí fue enfático al señalar que actualmente ya están negociando para tratar de asegurar la continuidad de sus extranjeros más destacados esta temporada.
"Sí ya hay conversaciones. No es momento de hablar de eso porque estamos a puertas de un partido. Pero estamos trabajando en renovaciones y extenciones de contrato de cara al 2026", respondió Navarro.
Consultado sobre si Alianza Lima tiene planificado en realizar una importante inversión económica en el tema de refuerzos mencionó: "Se evaluará en su momento. Sin duda, algunos nombres que mencionabas son de la casa, pero hay que ser respetuosos de sus carreras y las decisiones que tomen", acotó.
¿Qué dijo Franco Navarro Mandayo sobre la continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos para el 2026?
En la parte final del diálogo, el exintegrante de la selección peruana también se refirió respecto a la posible renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de los delanteros más experimentados del elenco blanquiazul. Sobre ello, expresó su deseo de que puedan seguir en la institución ya que son considerados como referentes.Alianza Lima se ilusiona con la posible continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero/Foto: LÍBERO
"Nos encantaría que Paolo y Hernán se queden a vivir en Alianza. Son ídolos del club, les tengo el máximo cariño y respeto como personas y deportistas. Esos temas puntuales aún no los hemos visto, pero estamos felices con ambos. Hacen goles, compiten a nivel local e internacional, así que ojalá se puedan quedar", sentenció.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90