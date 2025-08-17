Jugó en Independiente y firmaría por Alianza Lima para sorpresa de la afición: "Conversaciones..."

Alianza Lima logró un valioso triunfo en casa ante ADT y quedó listo para ir hasta Quito para afrontar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador. En medio de ello, los blanquiazules ya estarían pensando en asegurar a algunas de sus figuras.

Franco Navarro Mandayo, flamante Gerente Deportivo de la institución victoriana concedió una entrevista con El Comercio y se le consultó respecto a la posible renovación de los futbolistas Alan Cantero, Guillermo Enrique, Eryc Castillo y Fernando Gaibor con pasado en Independiente de Argentina entre los años 2018 al 2019.

Fernando Gaibor jugó en Independiente de Argentina

Al respecto, el directivo del elenco íntimo no brindó muchos detalles, sin embargo, sí fue enfático al señalar que actualmente ya están negociando para tratar de asegurar la continuidad de sus extranjeros más destacados esta temporada.

"Sí ya hay conversaciones. No es momento de hablar de eso porque estamos a puertas de un partido. Pero estamos trabajando en renovaciones y extenciones de contrato de cara al 2026", respondió Navarro.

Consultado sobre si Alianza Lima tiene planificado en realizar una importante inversión económica en el tema de refuerzos mencionó: "Se evaluará en su momento. Sin duda, algunos nombres que mencionabas son de la casa, pero hay que ser respetuosos de sus carreras y las decisiones que tomen", acotó.

¿Qué dijo Franco Navarro Mandayo sobre la continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos para el 2026?

En la parte final del diálogo, el exintegrante de la selección peruana también se refirió respecto a la posible renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de los delanteros más experimentados del elenco blanquiazul. Sobre ello, expresó su deseo de que puedan seguir en la institución ya que son considerados como referentes.

Alianza Lima se ilusiona con la posible continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero/Foto: LÍBERO

"Nos encantaría que Paolo y Hernán se queden a vivir en Alianza. Son ídolos del club, les tengo el máximo cariño y respeto como personas y deportistas. Esos temas puntuales aún no los hemos visto, pero estamos felices con ambos. Hacen goles, compiten a nivel local e internacional, así que ojalá se puedan quedar", sentenció.