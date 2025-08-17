0
Previa del Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima sorprenderá con la vuelta de volante que encantó a Gorosito: "Cada vez más cerca..."

¡Atención! Alianza Lima está a poco de contar nuevamente con un habilidoso volante que recibió los elogios del DT argentino Néstor Gorosito. ¿Nuevo fichaje?

Solange Banchon
Alianza Lima podría contar nuevamente con talentoso futbolista que recibió elogios de Néstor Gorosito
Alianza Lima podría contar nuevamente con talentoso futbolista que recibió elogios de Néstor Gorosito
Alianza Lima se hizo fuerte en Matute y consiguió vencer a ADT, lo que permite que no le pierda el paso a Sporting Cristal ni Universitario de Deportes. Ahora, el conjunto victoriano tendrá un nuevo reto a nivel internacional frente a U. Católica de Ecuador en donde esperan seguir haciendo historia con su clasificación a la siguiente ronda del torneo Conmebol.

Mr. Peet dio detalles de los reemplazos de Erick Noriega en Alianza Lima

PUEDES VER: Mr. Peet emociona a hinchas tras revelar los 2 jugadores que reemplazarán a Noriega: "Expectativas"

Alianza Lima sorprenderá con la vuelta de talentoso volante

Bajo esa premisa, se conoció que hay un habilidoso futbolista que sorprenderá a la hinchada en pleno Torneo Clausura 2025. Se trata de Piero Cari. El volante había sufrido de un desgarro muscular, por ende no venía siendo parte de la convocatoria blanquiazul en los últimos partidos.

Piero Cari cerca de superar su lesión y reaparecer en Alianza Lima

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el joven mediocampista se encuentra muy cerca de hacer su reaparición y con ello, nuevamente ser parte del once del técnico argentino Néstor Gorosito.

"Cada vez más cerca la vuelta de Piero Cari en Alianza Lima", fue lo que señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. En la imagen se observó al futbolista de 17 años realizando trabajos diferenciados, durante la previa del duelo frente a ADT en el Estadio Alejandro Villlanueva más conocido como Matute.

Piero Cari a poco de volver a ser considerado en Alianza Lima/Foto: Gerson Cuba

Néstor Gorosito y la vez que elogió a Piero Cari en Alianza Lima

En una entrevista que brindó el estratega de Alianza Lima a Movistar Deportes, no dudó en señalar que el talentoso potrillo Piero Cari tiene algunas características similares a las de Juan Román Riquelme. Los elogios llegaron en medio del gran nivel que atravesaba el también extremo derecho con los blanquiazules.

"Piero Cari tiene muchas condiciones. Juego pausado, buena pegada, aceleración. Me recuerda a Juan Román Riquelme. Cuando llegamos, no entrenaba con el primer equipo", expresó el 'Pipo'.

Piero Cari y sus números con Alianza Lima esta temporada

Hasta la fecha, el joven volante registra 15 partidos oficiales con camiseta del cuadro íntimo tanto en la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. No tiene goles, sin embargo, en su cuenta personal ya lleva 2 asistencias.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

