Alianza Lima sorprenderá con la vuelta de volante que encantó a Gorosito: "Cada vez más cerca..."
¡Atención! Alianza Lima está a poco de contar nuevamente con un habilidoso volante que recibió los elogios del DT argentino Néstor Gorosito. ¿Nuevo fichaje?
Alianza Lima se hizo fuerte en Matute y consiguió vencer a ADT, lo que permite que no le pierda el paso a Sporting Cristal ni Universitario de Deportes. Ahora, el conjunto victoriano tendrá un nuevo reto a nivel internacional frente a U. Católica de Ecuador en donde esperan seguir haciendo historia con su clasificación a la siguiente ronda del torneo Conmebol.
PUEDES VER: Mr. Peet emociona a hinchas tras revelar los 2 jugadores que reemplazarán a Noriega: "Expectativas"
Alianza Lima sorprenderá con la vuelta de talentoso volante
Bajo esa premisa, se conoció que hay un habilidoso futbolista que sorprenderá a la hinchada en pleno Torneo Clausura 2025. Se trata de Piero Cari. El volante había sufrido de un desgarro muscular, por ende no venía siendo parte de la convocatoria blanquiazul en los últimos partidos.Piero Cari cerca de superar su lesión y reaparecer en Alianza Lima
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el joven mediocampista se encuentra muy cerca de hacer su reaparición y con ello, nuevamente ser parte del once del técnico argentino Néstor Gorosito.
"Cada vez más cerca la vuelta de Piero Cari en Alianza Lima", fue lo que señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. En la imagen se observó al futbolista de 17 años realizando trabajos diferenciados, durante la previa del duelo frente a ADT en el Estadio Alejandro Villlanueva más conocido como Matute.Piero Cari a poco de volver a ser considerado en Alianza Lima/Foto: Gerson Cuba
Néstor Gorosito y la vez que elogió a Piero Cari en Alianza Lima
En una entrevista que brindó el estratega de Alianza Lima a Movistar Deportes, no dudó en señalar que el talentoso potrillo Piero Cari tiene algunas características similares a las de Juan Román Riquelme. Los elogios llegaron en medio del gran nivel que atravesaba el también extremo derecho con los blanquiazules.
"Piero Cari tiene muchas condiciones. Juego pausado, buena pegada, aceleración. Me recuerda a Juan Román Riquelme. Cuando llegamos, no entrenaba con el primer equipo", expresó el 'Pipo'.
Piero Cari y sus números con Alianza Lima esta temporada
Hasta la fecha, el joven volante registra 15 partidos oficiales con camiseta del cuadro íntimo tanto en la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. No tiene goles, sin embargo, en su cuenta personal ya lleva 2 asistencias.
