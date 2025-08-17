Jorge Fossati dio fuerte mensaje sobre el VAR y calificó a Sport Huancayo tras 1-1: "Un..."

Universitario y Sport Huancayo se enfrentaron por la fecha 6 del Torneo Clausura, siendo un partido lleno de emociones en la altura que finalmente terminó 1-1. Tras el encuentro, el entrenador crema, Jorge Fossati se pronunció en conferencia de prensa en el que analizó lo sucedido en la cancha este domingo.

La ‘U’ no pudo lavarse la cara de la dura derrota por Copa Libertadores ante Palmeiras, lo que puso en riesgo su liderato en la tabla de posiciones buscando conquistar esta segunda parte de temporada. Al respecto, el estratega uruguayo no dudó en dejar un contundente mensaje ante los medios.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras el empate entre Universitario y Sport Huancayo?

“Jugamos contra un rival que es duro, en condiciones que para nosotros son más duras. A dos días y medio de haber jugado la Copa Libertadores. Tenía entendido que en los últimos tiempos, he escuchado que FIFA ha establecido que no se pueden fijar partidos en menos de 72 horas, pero parece que la Liga (de Perú) tiene superpoderes. De hecho a mi gusto era completamente innecesario, si pensábamos en el bien de todos incluyendo la selección peruana, no hay una razón para establecer esta fecha y la próxima”, dijo.

En esa línea, el técnico merengue no dudó en referirse al segundo gol de Universitario que fue anulado por el árbitro, sin recurrir a revisar el VAR, lo que generó la desazón y molestia de los hinchas cremas y los propios jugadores.

“Siendo totalmente legal, fue invalidada. El VAR no está puesto para situaciones milimétricas. El VAR no garantiza nada. Con todo respeto a los árbitros, esto no es agresión a nadie. A mis jugadores nada que reprocharles e hicieron un buen partido”, agregó.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Luego de empatar con Sport Huancayo en la altura, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano,válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.