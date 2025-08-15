Calendario implacable: los partidos que tendrá Universitario tras derrota ante Palmeiras
Universitario cayó por goleada en su partido más duro de los últimos años, sin embargo, no tiene tiempo de lamentos pues se le avecina una seguidilla intensa de partidos.
Universitario de Deportes vivió una dura noche ante Palmeiras en la ida de los octavos de la Copa Libertadores, sin embargo, el plantel que dirige Jorge Fossati ya debe concentrarse en su siguiente enfrentamiento debido a que tiene un calendario complejo que asumir tanto en Liga 1 como en el certamen continental.
Partidos de Universitario:
|Fecha y hora
|Competencia
|Partido
|17.08 | 12.00 pm
|Liga 1
|Sport Huancayo vs Universitario
|21.08 | 7.30 pm
|Copa Libertadores
|Palmeiras vs Universitario
|24.08 | 5.30 p. m.
|Liga 1
|Universitario vs Alianza Lima
|14.09 | 3.00 p. m.
|Liga 1
|Melgar vs Universitario
La caída por goleada ante el equipo brasileño es solo el inicio de la seguidilla de partidos que la 'U' tiene pendiente hasta que se realice la fecha FIFA con la última jornada de las Eliminatorias 2026, es decir hasta después del clásico peruano ante Alianza Lima.
El capítulo oscuro por el 4-0 en el Estadio Monumental queda en el pasado para Universitario, ya que su enfoque es la próxima fecha del Torneo Clausura, en donde deberá dejar la capital peruana para llegar a la altura de Huancayo y jugar ante el 'Rojo Matador', en una plaza complicada.Universitario tendrá que asumir complejos partidos.
Cuatro días después del duelo por Liga 1, los 'merengues' volverán a partir pero esta vez hasta Sao Paulo para visitar a Palmeiras en el partido de vuelta. Por si fuera poco, en tres días más recibirá a Alianza Lima en la segunda edición del clásico del fútbol peruano en lo que va de la temporada 2025.
Tras ello, habrá una corta 'para' en la competencia nacional, aunque la reanudación traerá otro explosivo encuentro. Ante Melgar en Arequipa y con Juan Reynoso al mando del 'Rojinegro'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
