Carvallo habló sobre Alianza tras goleada recibida por la 'U': "No quiero desmerecer, pero..."

Tras la estrepitosa caída de Universitario por 4-0 ante Palmeiras, José Carvallo salió al frente y pidió que no comparen el nivel del ‘Verdao’ con los equipos que Alianza Lima enfrentó en la Copa Sudamericana, donde está a un paso de llegar a los cuartos de final tras imponerse 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en Matute.

Durante la última emisión del programa L1 Radio, la periodista Romina Vega aseguraba que la ‘U’ no podía poner como excusa que enfrentó a un equipo brasileño porque Cienciano consiguió avanzar a octavos de Copa Sudamericana empatándole a Atlético Mineiro en Belo Horizonte y por el mismo torneo, los blanquiazules dejaron en el camino a Gremio como visitantes.

Fue entonces cuando el ex golero aseguró que Palmeiras está varios peldaños por encima de otros equipos, aunque recalcó que no quería desmerecer lo conseguido por los íntimos esta temporada a nivel internacional.

"Son equipos totalmente diferentes. No quiero desmerecer lo que ha hecho Alianza, pero Palmeiras va a ser campeón de la Copa Libertadores. Es el mejor equipo de Sudamérica", dijo Carvallo y luego recalcó existe una importante diferencia entre el cuadro paulista y el que tiene Gremio.

"No quiero desmerecer lo que ha hecho Alianza, que es muy bueno, pero el plantel del Palmeiras tiene mucha diferencia a Gremio”, agregó el retirado guardameta, que ganó dos títulos con Universitario en 2013 y 2023.

Cabe señalar que Universitario está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores y todavía resta el partido de vuelta en el Allianz Parque, que se juega el próximo jueves 21 de agosto.

