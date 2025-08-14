Universitario de Deportes perdió 4 a 0 contra Palmeiras en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el encuentro, el técnico del 'verdao', Abel Ferreira, emitió un mensaje contundente sobre el equipo merengue y realizó un análisis de su propio equipo luego de los difíciles momentos que atravesaron en las últimas semanas.

"La Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles. Cayeron en un grupo muy difícil. Tenemos mucho trabajo que hacer. Fue un juego perfecto de nuestra parte. Felicito a mis jugadores, no fue fácil vivir estos últimos días", afirmó el técnico de Palmeiras.

Por otro lado, Abel Ferreira mencionó a los hinchas de Universitario de Deportes por apoyar a la escuadra merengue durante todo el partido, a pesar de estar perdiendo 4 a 0.

"La afición de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdían 4 a 0. Así es el futbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita de apoyo de su afición y ellos responden", aclaró.

Esta mención se hizo debido a que en las últimas jornadas, el técnico de Palmeiras fue atacado por los aficionados del club tras ser eliminado del Mundial de Clubes y posteriormente de la Copa de Brasil.

Universitario vs Palmeiras: Duelo de vuelta por Copa Libertadores

Universitario de Deportes viajará a Brasil para enfrentar a Palmeiras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este importante encuentro, que cuenta con una ventaja de 4 goles a 0 a favor de los brasileños, se llevará a cabo el 21 de agosto de 2025 a las 19:30 horas (hora de Perú) en el Allianz Arena.