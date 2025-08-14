- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
DT de Palmeiras dio directo comentario sobre Universitario tras categórico triunfo: "Fue un..."
Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, no se guardó nada y dio un firme mensaje sobre Universitario de Deportes tras goleada de 4 a 0 en el Estadio Monumental por Copa Libertadores.
Universitario de Deportes perdió 4 a 0 contra Palmeiras en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el encuentro, el técnico del 'verdao', Abel Ferreira, emitió un mensaje contundente sobre el equipo merengue y realizó un análisis de su propio equipo luego de los difíciles momentos que atravesaron en las últimas semanas.
"La Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles. Cayeron en un grupo muy difícil. Tenemos mucho trabajo que hacer. Fue un juego perfecto de nuestra parte. Felicito a mis jugadores, no fue fácil vivir estos últimos días", afirmó el técnico de Palmeiras.DT de Palmeiras, Abel Ferreira, dio fuerte mensaje sobre Universitario tras goleada en el Estadio Monumental
Por otro lado, Abel Ferreira mencionó a los hinchas de Universitario de Deportes por apoyar a la escuadra merengue durante todo el partido, a pesar de estar perdiendo 4 a 0.
"La afición de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdían 4 a 0. Así es el futbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita de apoyo de su afición y ellos responden", aclaró.
Esta mención se hizo debido a que en las últimas jornadas, el técnico de Palmeiras fue atacado por los aficionados del club tras ser eliminado del Mundial de Clubes y posteriormente de la Copa de Brasil.
Universitario vs Palmeiras: Duelo de vuelta por Copa Libertadores
Universitario de Deportes viajará a Brasil para enfrentar a Palmeiras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este importante encuentro, que cuenta con una ventaja de 4 goles a 0 a favor de los brasileños, se llevará a cabo el 21 de agosto de 2025 a las 19:30 horas (hora de Perú) en el Allianz Arena.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90