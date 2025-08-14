Alianza Lima y su publicación tras dura derrota de Universitario en Libertadores: "En casa"

Universitario de Deportes sufrió una durísima goleada 4-0 ante Palmeiras y prácticamente quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. Tras la humillante derrota en el Estadio Monumental, Alianza Lima decidió dejar un picante mensaje mediante sus redes sociales que generó una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales. ¿Qué sucedió?

La 'U' estaba llena de confianza en obtener por lo menos un empate en condición de local para terminar la serie en el Allianz Parque de Brasil y buscar la hazaña en los 90 minutos o, en última instancia, la clasificación a cuartos de final mediante los penales. Sin embargo, el abultado resultado en Ate deja a los merengues prácticamente fuera del torneo continental. Ante ellos, los blanquiazules recordaron su triunfo sobre la Universidad Católica en Copa Sudamericana.

"Revive el triunfo ante U. Católica en casa. Disfruta de todos los detalles de #LaPreviaBlanquiazul en Alianza Lima TV y Alianza Play", precisó el conjunto de La Victoria en su cuenta oficial de 'X', plataforma social conocida a nivel mundial. Recordemos que, a diferencia de Universitario de Deportes, los íntimos obtuvieron una buena ventaja en su competición internacional y se ilusiona con los cuartos de final.

Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica

El pasado miércoles 13 de agosto, Alianza Lima venció a su similar de Ecuador por 2-0 con doblete de Alan Cantero en el Estadio Alejandro Villanueva y viajará con cierta calma al partido que se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito la próxima semana, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Matute siguen dando la hora en el continente.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar?

Por su parte, Universitario partirá a Brasil en búsqueda del milagro debido a que necesita golear por cuatro goles de diferencia a Palmeiras en su propia cancha para así forzar la tanda de penales. Si los cremas quieren acceder a la siguiente etapa de forma directa tendrán que vencer por cinco tantos al 'Verdao', algo que parece prácticamente imposible.