Fossati dio tajante opinión sobre la expulsión de William Riveros ante Palmeiras: "Era más..."

Universitario fue goleado 4-0 por Palmeiras en el Estadio Monumental y quedó prácticamente fuera de la Copa Libertadores. Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la expulsión de William Riveros, que terminó inclinando aún más la balanza a favor del cuadro brasileño. Al respecto, Jorge Fossati no tardó en pronunciarse de manera contundente.

El defensa paraguayo no tuvo su mejor noche ante el 'Verdao' y se vio ampliamente superado en cada ataque rival. Esto se reflejó en la falta que cometió a los 53 minutos, acción que terminó costándole la tarjeta roja, dejando a su equipo con un hombre menos y sin posibilidades de reaccionar ante la goleada

Jorge Fossati dio tajante opinión sobre la expulsión de William Riveros

Por ello, en la conferencia de prensa tras el partido, el DT Jorge Fossati no dudó en referirse a este hecho y dejó ver su molestia por la mala acción de Riveros, asegurando que terminó por afectar todo el desarrollo del encuentro.

Según Fossati, el equipo estaba preparado para intentar recortar el marcador de cara al partido de vuelta, pero fue tras esta acción que se consolidó la derrota, al quedar con 10 jugadores durante casi toda la segunda mitad frente a un rival de gran nivel como Palmeiras.

Video: Inka Digital TV

"En el primer tiempo no teníamos ninguna chance de por lo menos terminar con un score mejor. Al segundo tiempo se salió con esa actitud y obviamente que la expulsión de William (Riveros) trastoca todo. Si 11 contra 11 es complicado contra este equipo (Palmeiras), con uno menos prácticamente todo el segundo tiempo era más que complicado", manifestó el estratega uruguayo.

Jorge Fossati se responsabilizó por la derrota

Asimismo, en la misa conferencia, Jorge Fossati no dudó en intentar liberar de culpa a sus dirigidos y salió al frente al asegurar que él es el principal responsable de la dura derrota sufrida ante Palmeiras. Además, recalcó que el plantel de la 'U' tiene mucha calidad.

"Esta vez no tuvimos la solidez que solemos tener. El responsable de esta derrota soy yo. No entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad", añadió.