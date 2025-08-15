Prensa brasileña dio firme opinión sobre Universitario tras goleada ante Palmeiras: "No logró.."

Universitario de Deportes no logró tener el desempeño esperado en la cancha y fue goleado por 4-0 por parte de Palmeiras en el duelo de ida de los octavos de final. Con este resultado, el cuadro crema quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores 2025. Tras el pitazo final los medios brasileños no tardaron en opinar sobre el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fossati.

¿Cómo reaccionó la prensa brasileña a la goleada de Palmeiras a Universitario?

Uno de los medios que más relevancia cobró al finalizar el encuentro fue 'Ge Globo', que rápidamente ofreció su análisis del partido y elogió el destacado rendimiento del Palmeiras en el Estadio Monumental. En la misma línea, el medio brasileño resaltó la expulsión de William Riveros, considerándola un factor clave para que Universitario no lograra imponerse en el encuentro.

Asimismo, destacaron que la ‘U’ no consiguió generar peligro sobre el arco de Palmeiras durante todo el partido y criticaron las pocas oportunidades que tuvo en comparación con el conjunto brasileño.

"Universitario pudo haber soñado con empatar el partido y reducir el marcador, pero vio su sueño truncado a los cinco minutos, con la tarjeta roja al defensa Riveros. Con diez hombres menos, el equipo peruano no logró generar peligro. Solo tuvo tres remates, en comparación con los 14 del Palmeiras, que en conjunto representaron el 62 % de la posesión", mencionaron en su nota web.

Ge Globo remarcó la expulsión de Riveros como un factor clave en la derrota de Universitario.

Por su parte, el medio 'A Tribuna' también se animó a opinar sobre el encuentro y se mostró muy crítico con la zaga defensiva del cuadro estudiantil, a quienes señalaron como los protagonistas negativos del partido debido a errores básicos cometidos durante el desarrollo del juego.

"El dominio del Palmeiras fue resultado de la inteligencia y la habilidad del equipo paulista y de la fragilidad defensiva de Universitario, que cometió errores básicos. Los tres defensas fueron los protagonistas de una noche desafortunada en el Monumental", escribieron.

Medio brasileño criticó a la zaga defensiva de Universitario.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras?

Ahora, Universitario deberá prepararse de la mejor manera para el partido de vuelta en Allianz Parque de Sao Paulo. Los cremas se medirán nuevamente ante Palmeiras el jueves 21 de agosto con el firme objetivo de evitar una debacle y cerrar de la mejor manera esta llave de octavos de final.