Manco lapidó a figura de la 'U' por su actuación ante Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda"

Universitario de Deportes no estuvo a la altura y fue apabullado 4-0 por Palmeiras en su estadio en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los principales señalados de esta debacle fueron los defensores del cuadro 'crema' y Reimond Manco arremetió puntualmente contra Matías Di Benedetto.

Durante su participación en el programa Denganche, el ex 'Jotita' criticó duramente al defensor argentino por su pasividad en el segundo tanto del 'Verdao' y aseguró que solo le faltaba detenerse para aplaudir a José Manuel López, autor de la conquista.

"En el segundo gol de Palmeiras, definitivamente Di Bendetto marca con una displicencia, lo único que faltaba era que se pare y aplauda el gol del 'Flaco' López. Cuando le entregan la pelota al 'Flaco', ni siquiera sale a apretarlo, retrocede y lo acompaña. Hazle la falta, qué importa", dijo el popular 'Rei'.

El exjugador de Alianza Lima no solo criticó a los defensores de la 'U', también cree que Jorge Fossati tiene culpabilidad por no hacer reaccionar a sus jugadores cuando les anotaron el primero de forma temprana.

"Han sido errores puntuales de la defensa, se pararon muy arriba y Fossati siendo un hombre con tantos años, con tanta experiencia, después de que te hacen el primer gol, estás al costado, diles 'tranquilo, no se vuelvan locos, porque nos podemos comer seis'", agregó Manco.

Cabe señalar que la 'U' deberá disputará el partido de vuelta ante Palmeiras el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo. Previamente, este domingo deben enfrentar a Sport Huancayo, este domingo, por la Liga 1 2025.