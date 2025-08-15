Pedro García criticó duramente a Universitario tras goleada ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Universitario vivió una noche para el olvido al caer 4-0 ante Palmeiras en la ida de los octavos de final. El conjunto crema no mostró solidez en la cancha y quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores. Este resultado generó múltiples repercusiones, y uno de los referentes del fútbol que se pronunció fue Pedro García, quien no dudó en calificar duramente al cuadro estudiantil.

Durante la última emisión del programa 'Vamos al VAR', el periodista deportivo Pedro García criticó duramente al cuadro dirigido por Jorge Fossati tras el resultado y recordó las múltiples quejas por la programación del clásico ante Alianza Lima, debido a la cercanía con el partido de vuelta ante Palmeiras.

En ese contexto, el comunicador sorprendió al asegurar que, con este resultado, "quedaron en ridículo" por los reclamos y señaló que lo mejor que podría pasar a la ‘U’ en la vuelta sería perder por walkover.

Video: Vamos al VAR

"Ridículo queda aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas de 'hay que modificar el clásico porque jugamos el jueves la clasificación'. ¿Qué clasificación? No me quiero burlar, pero queda en ridículo. No hay nada que jugar en São Paulo; le sale barato a la 'U' perder por walkover en São Paulo", manifestó.

Las palabras de García se dan especialmente ya que no se esperaba un resultado tan abultado en contra del cuadro crema, quienes venían demostrando un gran desempeño en el torneo de la Conmebol y se esperaba que pudieran pelear de igual a igual la eliminatoria.

Universitario registró su peor derrota de local en la Copa Libertadores

Tras este duro marcador, el reconocido estadista español 'Mister Chip' no tardó en reaccionar al resultado del encuentro y compartió un dato demoledor que seguramente no será bien recibido por los hinchas de Universitario. Su análisis generó revuelo en redes y volvió a poner en evidencia la magnitud de la derrota ante Palmeiras.

Según la información del comunicador, con la derrota por 4-0, Universitario registró su peor caída como local en toda la historia de la Copa Libertadores. Una cifra que profundiza aún más la herida del conjunto crema, que fue goleado en su propia casa ante un equipo que dominó todas las facetas del juego.