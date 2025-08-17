Se fue de Alianza Lima en pleno torneo y ahora debutó en la Liga Argentina con histórico club

Futbolista estrella decidió dejar Alianza Lima en pleno Torneo Clausura 2025, lo que generó una enorme cantidad de comentarios en el cuadro de La Victoria. Tras conocerse la noticia, ahora esta figura nacional debutó oficialmente en uno de los clubes más históricos de la Liga Argentina, sumando así sus primeros minutos en el extranjero.

Recientemente Erick Noriega fue transferido a Gremio de Brasil para continuar ahí con su carrera profesional, lo que significó una enorme baja para el plantel que dirige Néstor Gorosito y que compite tanto en Copa Sudamericana como Liga 1. En esa línea, el elenco que participa en la Liga Femenina también se vio disminuido por la salida de Rosa Castro.

La futbolista peruana se fue marchó de Alianza Lima hacia Argentina el pasado 4 de agosto, justo cuando comenzó el Torneo Clausura, y ahora finalmente debutó con Huracán en el Campeonato Femenino. La defensora nacional hizo su estreno en la derrota del 'Globo' 1-0 ante Boca Juniors por el Grupo A de la Segunda Fase y buscará seguir sumando minutos.

De momento, el club donde juega la popular 'Rosita' Castro se encuentra en la penúltima casilla de su zona con 0 unidades, pero esto es porque únicamente ha disputado un partido y fue el que perdió ante el 'Xeneize'. En el Torneo Apertura, Huracán culminó en la décimo segunda casilla con apenas 18 puntos, muy lejos de Newell's que salió campeón con 43.

Rosa Castro llegó en el 2022 a Alianza Lima procedente de Deportivo Municipal y en estas temporadas logró salir bicampeona de la Liga Femenina con Alianza Lima (2023 y 2024). Además, la futbolista de la selección peruana también llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores la temporada pasada.