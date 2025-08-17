Alianza Lima aseguró estar en la final así pierda el Torneo Clausura 2025: ¿Por qué?

¡Buenas noticias en Matute! Tal y como se informa, Alianza Lima obtuvo la clasificación a la gran final del fútbol peruano este 2025, esto pese a que no consiga ganar el Torneo Clausura que compite con clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal. De esta forma, la escuadra blanquiazul está un paso más cerca de proclamarse campeón nacional.

Como sabemos, este año viene siendo diferente para los íntimos, ya que en la Liga 1 no atraviesan su mejor momento pero a nivel internacional están cerca de acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por ello, los hinchas se encuentran sumamente entusiasmados y esta nueva noticia sobre su plantel que disputa la Liga Femenina los motivará aún más en la recta final de la temporada.

Resulta que Alianza Lima se aseguró, por lo menos, jugar la gran final del campeonato peruano debido a que salió campeón del Torneo Apertura tras derrotar 2-0 a Universitario de Deportes en la definición por el título. Con ello, en caso no gane el Clausura, disputará de forma obligatoria los playoffs por el trofeo de la Primera División.

Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura en el Estadio Monumental.

De momento, las blanquiazules se ubican en la segunda casilla del Torneo Clausura con 9 puntos, solo por detrás de la 'U' que tiene misma cantidad de unidades pero dos tantos más en la diferencia de gol. De momento, ambos clubes están clasificando a las semifinales del segundo certamen de la temporada, por lo que las de Matute tienen grandes chances de alzarse con este campeonato y proclamarse automáticamente bicampeonas de la Liga Femenina.

Alianza Lima goleó 10-0 a Biavo FC

Por la fecha 3 del Clausura, Alianza Lima derrotó 10-0 a Biavo FC en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador y acortó la diferencia de gol con Universitario de Deportes. La próxima jornada las dirigidas por José Letelier deberán enfrentar a Melgar en Arequipa y seguir sumando de a tres para mantenerse entre los primeros lugares.