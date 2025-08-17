La terrible noticia que recibió Palmeiras tras el 4 a 0 ante Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes está próximo a enfrentarse a Palmeiras en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de llegar a este encuentro con una desventaja de 4 goles a 0, los cremas se muestran optimistas con el objetivo de enorgullecer a sus hinchas. Sin embargo, el 'verdao' recibió una trágica noticia después de la contundente victoria sobre los merengues.

Según informó la agencia de noticias EFE, hinchas de Palmeiras que iban a disfrutar del partido contra Botafogo por la Serie A Brasileirao sufrieron un intento de emboscada en una carretera de Brasil que une Sao Paulo y Río de Janeiro.

Hinchas de Palmeiras sufrieron emboscada previo al duelo contra Botafogo por el Brasileirao.

Este incidente ocurrió en la mañana del domingo 17 de agosto de 2025 en el kilómetro 206 de la Autopista Presidente Dutra, cuando vehículos de un equipo rival, aún no identificado, emboscaron a 14 vehículos con aficionados de Palmeiras en su interior.

La rápida intervención de la policía que escoltaba los autobuses dispersó rápidamente a los agresores que bloquearon el paso de los hinchas del cuadro paulista, a quienes atacaron con explosivos y cohetes pirotécnicos.

Palmeiras vs Universitario por Copa Libertadores 2025

A pesar de esta situación, Palmeiras visitará a Botafogo por la jornada 20 de la Serie A Brasileirao a las 18:30 (hora de Perú). Además, buscan llegar en óptimas condiciones para recibir a Universitario en el encuentro de vuelta en el Allianz Arena.

Después de Botafogo, llegará Universitario para jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 contra Palmeiras. A pesar de la desventaja merengue por 4 a 0, el 'verdao' saldrá con todo para seguir agregando más ventaja al resultado global.