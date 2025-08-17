- Hoy:
Figura de Universitario explotó con el VAR tras polémica: "En pueblo chiquito hay mejores cámaras"
Universitario de Deportes reclama en contra del gol anulado a Alex Valera en el encuentro frente a Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes empató 1 a 1 contra Sport Huancayo en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Durante este emocionante encuentro, hubo muchas polémicas, entre ellas la anulación de un gol a Alex Valera que, según las cámaras, no estaba en posición adelantada. Sin embargo, el árbitro decidió lo contrario, lo que generó un gran malestar entre todos los hinchas merengues.
Es por eso que, después del partido entre Universitario vs Sport Huancayo, Martín Pérez Guedes, delantero crema, salió al frente para dar su punto de vista de forma muy crítica a la decisión del árbitro Pablo López al anular un gol que los ponía en ventaja.
"Estamos muy tristes por el resultado, nos duele porque queremos ganar el Clausura, estas cosas nos molestan. Yo vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejores cámaras que las que mostró el VAR”, dijo de forma muy contundente al no conseguir una victoria por responsabilidad del VAR.
Por otro lado, MPG no cayó y dio su punto de vista sobre cómo ve que el entorno de la Liga 1 se pone en contra de Universitario de Deportes en la misión de alcanzar un nuevo título de la Liga 1, su tercera consecutiva en 3 años.
"Desde que estoy en Universitario se habla de temas en contra del club. Nosotros no solemos revisar redes sociales, pero sí sentimos que de alguna u otra forma están en contra de nosotros. Eso nos fortalece como grupo y nos ayuda a afrontar con más determinación lo que queda por delante", afirmó a L1Max.
Por último, habló sobre el próximo encuentro que sostendrán frente a Palmeiras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores del 2025, teniendo en cuenta que en el partido de ida fueron derrotados por 4-0 en el Estadio Monumental.
"Hay que disputar todos los partidos, no podemos viajar a Brasil y jugar como si no nos importara. Debemos proyectar una buena imagen, pero la pérdida de dos puntos el día de hoy nos incomoda”, concluyó Martín Pérez Guedes.
