Aldo Corzo no calló y dejó potente crítica contra el arbitraje ante Sport Huancayo: "Nunca..."

Universitario de Deportes cerró una semana para el olvido tras igualar 1-1 ante Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral, luego de que se anulara un gol a Álex Valera por presunto fuera de juego. Al finalizar el partido, Aldo Corzo no dudó en alzar la voz y lanzó una dura crítica contra el VAR y el arbitraje.

Aldo Corzo dejó potente crítica contra el arbitraje

Una vez se dio el pitazo final, los jugadores de Universitario no tardaron en reaccionar en contra del polémico desempeño del árbitro Pablo López. Uno de ellos fue el capitán del cuadro estudiantil, Aldo Corzo, quien en la zona mixta fue consultado por su opinión sobre la actuación arbitral.

Al respecto, el futbolista nacional no titubeó y criticó duramente la actuación del VAR por el trazado de líneas en el gol anulado a Álex Valera. Corzo sorprendió al enfatizar que nunca había visto algo parecido y cuestionó a la CONAR por la capacitación de los árbitros ante lo que considera un grosero error.

"No me gusta hablar de los árbitros, porque lo siento como una excusa, pero en la imagen se ve como la línea atraviesa al jugador. Nunca vi eso, en ningún lado del mundo. ¿Quién capacita? No pueden pasar esas cosas. La verdad que es un error grosero que nos condiciona", expresó.

Video: Carlos Arrunategui

Asimismo, Corzo no ocultó su molestia por estas acciones, especialmente por el gran esfuerzo que hizo el plantel para jugar en una de las plazas con mayor altura de todo el campeonato.

"Te da bronca porque uno viene acá a hacer un partido, con este sol y en esta cancha. Por último anda a revisarla, me sorprende como la raya azul atraviesa al jugador. No pueden pasar esas cosas", añadió.

Universitario acusó conspiración en su contra

Las palabras de Aldo Corzo no fueron las únicas críticas que se presentaron en contra del arbitraje, pues tras el encuentro el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, salió al frente para lanzar una fuerte acusación, al indicar que "paren la mano".

"Acá hay algo raro que está pasando. Es terrible. No nos van a sacar de adelante. No puedo dejar de manifestarme, ya paren la mano y los últimos años lo hemos ganado en la cancha. La consigna era quitarnos los 3 puntos, aprovechar el momento de la 'U'. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando", aseveró el directivo.