0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

La publicación de Alianza Lima tras el amargo empate de Universitario en Huancayo

Universitario se dejó empatar por Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2025 en la altura. Tras este resultado, Alianza Lima compartió una publicación.

Erickson Acuña
Alianza Lima y una llamativa publicación en redes sociales.
Alianza Lima y una llamativa publicación en redes sociales. | Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario empató con Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura y se complicó  en la cima de la tabla de posiciones, generando la desazón de los hinchas cremas y propios futbolistas. En medio de esta situación, Alianza Lima captó la atención de los cibernautas con una inesperada publicación en redes sociales.  

Universitario de Deportes y una llamativa noticia en pleno torneo.

PUEDES VER: Universitario ganó 4-1 e ilusiona a los hinchas con el título del Torneo Clausura

El club blanquiazul, que atraviesa por un buen momento deportivo tras su reciente victoria en la Liga 1 y Copa Sudamericana, no dudó en subir el post poco después del pitazo final del árbitro del encuentro que se disputó este domingo en la altura entre los merengues y el ‘Rojo Matador’.

Alianza Lima captó la atención en su redes sociales 

De acuerdo a sus recientes publicaciones en su cuenta de X, Alianza Lima mostró una gráfica que tiene que ver con un accesorio para los hinchas. Se trata del reloj oficial del club victoriano que acaba de ser promocionado con la imagen de Hernán Barcos, referente del equipó de Néstor Gorosito. 

“Lleva contigo tu reloj oficial. Disponible hasta agotar stock. Encuéntralos en la tienda Virtual. También nos ubican en la Tienda Oficial de Alianza Lima de Mall Santa Anita”, indicó la institución blanquiazul. Como era de esperarse, generó diversas reacciones de los aficionados y usuarios en general.

La publicación de Alianza Lima en redes sociales

Aunque su post no guarda relación con el partido que sostuvo Universitario de Deportes ante Sport Huancayo, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los internautas, quienes están pendientes de todo el contenido que sube el club a sus redes sociales, esta vez después de finalizado el compromiso del 'compadre'.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Luego de empatar con Sport Huancayo en la altura, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano,válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Universitario empató 2-2 con duro rival y se ubica a cinco puntos del líder en torneo peruano

  2. Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6

  3. El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano