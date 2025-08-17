- Hoy:
La publicación de Alianza Lima tras el amargo empate de Universitario en Huancayo
Universitario se dejó empatar por Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2025 en la altura. Tras este resultado, Alianza Lima compartió una publicación.
Universitario empató con Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura y se complicó en la cima de la tabla de posiciones, generando la desazón de los hinchas cremas y propios futbolistas. En medio de esta situación, Alianza Lima captó la atención de los cibernautas con una inesperada publicación en redes sociales.
El club blanquiazul, que atraviesa por un buen momento deportivo tras su reciente victoria en la Liga 1 y Copa Sudamericana, no dudó en subir el post poco después del pitazo final del árbitro del encuentro que se disputó este domingo en la altura entre los merengues y el ‘Rojo Matador’.
Alianza Lima captó la atención en su redes sociales
De acuerdo a sus recientes publicaciones en su cuenta de X, Alianza Lima mostró una gráfica que tiene que ver con un accesorio para los hinchas. Se trata del reloj oficial del club victoriano que acaba de ser promocionado con la imagen de Hernán Barcos, referente del equipó de Néstor Gorosito.
“Lleva contigo tu reloj oficial. Disponible hasta agotar stock. Encuéntralos en la tienda Virtual. También nos ubican en la Tienda Oficial de Alianza Lima de Mall Santa Anita”, indicó la institución blanquiazul. Como era de esperarse, generó diversas reacciones de los aficionados y usuarios en general.La publicación de Alianza Lima en redes sociales
Aunque su post no guarda relación con el partido que sostuvo Universitario de Deportes ante Sport Huancayo, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los internautas, quienes están pendientes de todo el contenido que sube el club a sus redes sociales, esta vez después de finalizado el compromiso del 'compadre'.
Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura
Luego de empatar con Sport Huancayo en la altura, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano,válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.
