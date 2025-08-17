0
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Vale más de un millón de euros y sorprendió al revelar su amor por Alianza Lima: "Soy hincha..."

Es uno de los mejores en la actualidad y tiene una alta valoración en el mercado. Ahora, emocionó a los hinchas revelando su amor por Alianza Lima. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Vale más de un millón de euros y reveló su amor por Alianza Lima
Vale más de un millón de euros y reveló su amor por Alianza Lima | Alianza Lima X
Alianza Lima vivió una de sus semanas más destacadas de la temporada: encaminan su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se recuperaron en el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a ADT. En medio de la alegría, los hinchas se emocionaron al conocer que una destacada figura confesó ser hincha blanquiazul.

Alianza Lima ya negocia con un futbolista con pasado en Independiente de Argentina

PUEDES VER: Jugó en Independiente y firmaría por Alianza Lima para sorpresa de la afición: "Conversaciones..."

Vale más de un millón de euros y reveló su amor por Alianza Lima

Nos referimos a Erick Noriega, el talentoso futbolista que está a solo detalles de concretar su fichaje por Gremio de Brasil. El 'Samurai' disputó su último partido con la camiseta de Alianza Lima, aunque sigue vinculado al equipo mientras se finiquitan los detalles de su traspaso.

En ese contexto, Noriega asistió al último entrenamiento del cuadro 'íntimo' y, al salir, fue interceptado por las cámaras de 'Fútbol en América' y le consultaron sobre sus sensaciones al dejar el club. El jugador emocionó a los hinchas al confesar que es seguidor de Alianza Lima desde su niñez, dejó sentidas palabras sobre la institución y agradeció todo el apoyo recibido durante su paso por el equipo.

Video: Fútbol en América

"Soy hincha de Alianza desde chiquito, el club siempre me estuvo apoyando. Ahora, tengo que seguir el camino de todo futbolista. El sueño es salir al extranjero. Alianza es familia, es amor, lo que se vio ayer y en todos los partidos. Somos uno solo y Alianza siempre va a ser el equipo del pueblo", mencionó.

Erick Noriega reveló su deseo de regresar a Alianza Lima

De igual manera, Erick Noriega dejó claro su deseo de regresar en el futuro a las filas de Alianza Lima e incluso mencionó que le gustaría retirarse defendiendo la camiseta del cuadro 'íntimo'.

"Seguro más adelante voy a volver a Alianza y si me puedo retirar en el club sería algo lindo, mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser", aseveró el destacado futbolista de 23 años.

Erick Noriega vale más de un millón de euros

Erick Noriega es uno de los jugadores más valiosos de la Liga 1. Según Transfermarkt, el 'Samurai' tiene un valor de 1,4 millones de euros, lo que lo convierte en el segundo jugador más caro de Alianza Lima.

Erick Noriega es uno de los jugadores más valiosos del fútbol peruano.

Esta cifra se acerca al millonario monto que pagará Gremio por su fichaje: tal como indicó el periodista Kevin Pacheco, el 'Tricolor' desembolsará cerca de 2 millones de euros por el 80 % del pase del jugador.

