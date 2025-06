¿Por Cristal? Pedro Aquino no ficharía por Corinthians por insólito motivo: "Hasta que..."

Pedro Aquino interesa como refuerzo de Corinthians para mitad de temporada, tras no haber tenido gran participación con Santos Laguna en lo que va de la temporada. No obstante, según informó RTI Esporte, el club mexicano no estaría dispuesto a vender al exjugador de Sporting Cristal por un insólito motivo.

El motivo que impide el fichaje de Pedro Aquino por Corinthians

Según el portal brasileño, el 'Timao' continúa interesado en hacerse con los servicios del mediocampista peruano. No obstante, este fichaje tendría muchas dificultades de realizarse, pues el Santos Laguna no tendría contemplado hacer ningún tipo de negocio con el 'Timao' por una deuda millonaria que sostienen con el elenco de la Liga MX.

Esto se debe a que el elenco carioca había acordado el fichaje del ecuatoriano Félix Torres en 2024 por la suma de 6,5 millones de euros en 5 partes. No obstante, Corinthians solo habría realizado el pago de la primera cuota, por lo que, fue demandado ante la FIFA, que los sentenció a pagar los 4,5 millones de dólares restantes. Además, del pago de un interés del 18 % anual, junto a una multa de 675.000 dólares.

Pedro Aquino no ficharía por Corinthians por deuda del club con Santos Laguna. Foto: RTI Esporte

¿Sporting Cristal podría fichar a Pedro Aquino?

La salida de Aquino del Santos Laguna parece inminente, pues no es considerado por el actual comando técnico y solo ha logrado disputar 6 encuentros en lo que va del año. En ese sentido, en caso Sporting Cristal desease el regreso del jugador tendrían una gran oportunidad, sobre todo teniendo en consideración las dificultades del Corinthians para este fichaje.

No obstante, hasta el momento no se han informado algún tipo de contacto entre ambas partes, por lo que actualmente este fichaje no estaría contemplado por la directiva celeste.

¿Cuándo finaliza el contrato de Pedro Aquino?

Pedro Aquino llegó al Santos Laguna a mediados de 2023 por un valor de 2,74 millones de euros, según Transfermarkt. En dicho momento, el jugador de la selección peruana firmó contrato hasta junio de 2027.