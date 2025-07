Sporting Cristal firmaría a un futbolista uruguayo para el Clausura: "En estos días..."

Sporting Cristal sufrió un duro golpe luego de concretarse la salida de Martín Cauteruccio. Por ello, los rimenses no piensan quedarse de brazos cruzados y apuntan a seguir moviéndose en el mercado de pases para poder armar un plantel sumamente competitivo de cara al Torneo Clausura 2025. En ese escenario, se reveló detalles sobre el próximo refuerzo.

Revelan el próximo fichaje de Sporting Cristal

Durante la última edición del programa L1 Radio, el reconocido periodista Gustavo Peralta informó que la directiva de Cristal estaría buscando reforzar su delantera. Recientemente se conoció que Luis Ramos y Santiago Ormeño podría ser opciones, no obstante, esto habría cambiado tras la salida de Cauterruccio.

Según la información que maneja el comunicador, el cuadro bajopontino estaría decido en que su próximo '9' provenga del extranjero. Aunque no se revelaron nombres concretos, Gustavo Peralta, descartó que el aseguró que hay un futbolista uruguayo estaría cerca de firmar.

"Sporting Cristal está buscando fuerte a un delantero extranjero, está lo de Ramos y Ormeño, pero buscan principalmente un extranjero. Se habló de Rubén Betancourt, no es opción, no va a llegar. Pero, si hay un nombre de un uruguayo para Cristal que se puede conocer en estos días", expresó Peralta.

Video: L1 MAX

¿Raúl Ruidíaz podría firmar por Sporting Cristal?

Raúl Ruidíaz ha sido uno de los nombres que más revuelo han ocasionado en este mercado, recientemente se conoció que Sporting Cristal le hizo una oferta al jugador para tenerlo como refuerzo para el Clausura.

No obstante, ahora Gustavo Peralta fue enfático al asegurar que la 'Pulga' no firmará por los 'Celestes' y se mantendrá en Atlético Grau. ¿Cerramos tema Ruidíaz?, le preguntaron. "Ya no hay forma, Cristal no va a intentar tampoco una nueva oferta", respondió Peralta.

Sporting Cristal estaría alistando más fichajes

Sporting Cristal estaría decidido a mejorar su situación deportiva, luego de haber perdido con varias fechas de anticipación la oportunidad de pelear el Torneo Apertura. Conociendo las exigencias de los hinchas, la directiva de los 'Cerveceros' alista más fichajes que se sumen al de Miguel Araujo.

Entre las opciones que se manejan, una de las que más suena con fuerza es la de Juan Pablo Goicochea, quien llegaría en calidad de préstamo de Platense con la misión de sumar minutos.