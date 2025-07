Mr. Peet cuestionó el nivel de 3 jugadores de Alianza Lima y pidió tomar acciones: "Ya es hora"

Alianza Lima empató 0 a 0 contra UTC y perdió la posibilidad de salir campeón del Torneo Apertura al no superar en puntaje a su máximo rival, Universitario de Deportes. Es por eso que, a través de su canal en YouTube, Mr. Peet, no se guardó y señaló que algunos jugadores no deberían continuar en el equipo íntimo.

Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, fue contundente al referirse a los jugadores que no han demostrado su fútbol en el primer campeonato del año. Estos tres futbolistas serían Matías Succar, Jhamir D'Arrigo y Pablo Ceppelini.

Video: A Presión

"Terminado el primer periodo del año, hay jugadores que no están a la altura de lo que necesita Alianza, porque más allá de que uno no sea titular, si estás en el banco, es para darle solución, es para resolver los problemas que se presentan en la cancha", empezó diciendo.

"Hay jugadores que ya tuvieron una y mil oportunidades. Hoy quedó demostrado que Succar (Matías) no es para Alianza, hoy quedó demostrado que Jhamir D'Arrigo no está para jugar en Alianza, hoy quedó demostrado que Cepellini (Pablo) dejó al primo jugando, entonces ya es hora de ver cómo está el tema de los recursos que tiene Alianza", finalizó.

Mr. Peet cuestionó el nivel de Pablo Ceppelini en Alianza Lima vs UTC

Mr. Peet tampoco dejó pasar desapercibido el cambio que hizo Néstor Gorosito cuando entró Pablo Ceppelini por Eryc Castillo. Esto generó que el comentarista diera una opinión devastadora, calificando como un retroceso al juego de Alianza Lima tras la entrada del uruguayo.

"A estas alturas de la noche, con el resultado ya definido, el ingreso de Pablo Ceppelini disminuyó el nivel ofensivo de Alianza Lima y facilitó las cosas para UTC. Lo adecuado habría sido que D'Arrigo ingresara por Castillo. Con ese cambio, Alianza perdió presencia en ataque", afirmó.