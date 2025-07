Franco Navarro dio tajante mensaje ante posible fichaje de Kevin Serna: "La intención..."

Alianza Lima se mentaliza en poder afrontar el Torneo Clausura y para ello apunta a seguir moviéndose en el mercado de pases. Con ese firme objetivo, los blanquiazules alistan un último fichaje y uno de los nombres que más ha sonado ha sido el de Kevin Serna. Ahora, Franco Navarro se pronunció rotundamente ante esta posibilidad. ¿Vuelve a La Victoria?

Franco Navarro habló sobre posible fichaje de Kevin Serna

Y es que, luego que Alianza Lima perdiera el titulo del Torneo Apertura, Franco Navarro decidió romper su silencio y brindó una conferencia de prensa, donde, entre otros temas, fue consultado ante la posible llegada del colombiano Kevin Serna para afrontar el segundo semestre del año.

Al respecto, Navarro dejó entrever que se trata de un jugador muy bueno que todos quisieran tener en su equipo. En ese sentido, aseguró que tienen la total intención de incorporarlo, aunque es complicado pues ya no depende solo de las intenciones de Alianza Lima.

"Kevin Serna está en Fluminense. ¿Quién no quisiera tenerlo?. Es cierto que tras no tener participación, su representante habló conmigo. Agilizamos todo lo necesario para que él pueda venir, está claro que la intención nuestra es incorporarlo, pero no depende exactamente de Alianza Lima, sino de la gestión de su representante y de que Fluminense acceda a cederlo a préstamo. Nosotros hicimos todo lo necesario", afirmó el directivo.

Alianza Lima ofertó por Kevin Serna

Líbero pudo conocer por medio del periodista Gonzalo Menéndez que la directiva de Alianza Lima presentó una oferta a Fluminense por Kevin Serna, la misma que estaría siendo analizada y en espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, los 'íntimos' no serían los únicos interesados, ya que varios equipos del continente, en especial de Atlético Nacional de Colombia, buscan hacerse con los servicios del talentoso extremo.

Kevin Serna aún no tiene acuerdo con Alianza Lima.

Fluminense no dejaría salir facilmente a Kevin Serna

Días previos a estas declaraciones, Narciso Algamis, representante de Kevin Serna, fue claro al asegurar que por el momento es sumamente complicado que Kevin Serna pueda firmar por algún equipo, pues Fluminense tendría decidida su continuidad, ya que lo consideran una pieza valiosa y un gran profesional.

"Puedo hablar a nivel directiva. (Fluminense) No quieren que se vaya. Es un tipo muy apreciado en el plantel. Es extremadamente profesional, ellos saben lo que puede dar", manifestó Algamis en una entrevista con el programa 'L1 Radio'.