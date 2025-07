Delantero que fue contactado por la FPF jugará el Mundial con otra selección: "Lo voy a dar todo"

La presencia de jugadores con raíces peruanas en la bicolor fue creciendo con el pasar de los años. Gianluca Lapadula y Oliver Sonne son dos futbolistas que nacieron en otro país, pero decidieron defender la bicolor, incluso son aclamados por los fanáticos.

En las divisiones menores, hay futbolistas con raíces peruanas que están trabajando en la bicolor, incluso ya aceptaron jugar por nuestro país, a pesar de las propuestas de otras selecciones.

Sin embargo, otros, a pesar de los contactos con la FPF, decidieron dar aceptar otras alternativas. Este es el caso de Mayson Barillas, delantero que milita en las juveniles de DC United, que disputará el Mundial Sub 17 con El Salvador.

¿Quién es Mayson Barillas, jugador que fue contactado por la FPF y disputará el Mundial?

Mayson Barillas tiene 16 años, nación en Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad peruana (por su madre) y de El Salvador (por su padre). Milita en Estados Unidos, juega en las divisiones juveniles de DC United y en dos temporadas anotó 60 goles.

Juega de delantero, pero también puede cumplir el rol de extremo. Es zurdo y tiene habilidad para superar a sus rivales. Además, de la capacidad para definir cada vez que pisa el área.

Mayson Barillas con 'Chemo' del solar

En una conversación con César Mosquera, Mayson Barillas contó que 'Chemo' del Solar lo fue a buscar en Estados Unidos, hablaron, pero nunca le llegó una invitación oficial para ir a la selección peruana.

"Él (del Solar) agarró información de mi papá y de mí para contactarnos. Nunca llegó nada. Me buscó, pero nunca recibí ningún llamado", expresó Barillas.

Luego, explicó que Daniel Kellestrass, exreclutador de la FPF, le invitó entrenar con la selección peruana, pero por un tema de su pasaporte no pudo viajar a nuestro país.

"Con el scout anterior, que era Daniel Kellestrass, me llamó y me dijo que vaya a entrenar, pero no tenía mi pasaporte en su momento", puntualizó.

Daniel Kellestrass jugará el Mundial Sub 17 con la Selección El Salvador, evento que se realizará en septiembre. El atacante expresó su emoción por defender a La Selecta y señaló que su objetivo es hacer historia.

"Mi objetivo con La Selecta (El Salvador) es poder llegar lejos. Ojalá en el Mundial Sub-17 alguien de otro país de fútbol me pueda contactar para jugar por ellos y en el Mundial ganar partidos para avanzar a la siguiente ronda", puntualizó.