Prensa de Ecuador deja tajante calificativo tras sustitución de Cueva en Emelec: "El peruano fue..."

Emelec de Christian Cueva no pudo ante Liga De Quito por la Liga Pro y se hunden nuevamente a la zona de descenso. Una de las decisiones que tomó el comando técnico fue sustituir al volante peruano sobre los 55 minutos, un hecho que ha generado mucha controversia en Ecuador. Dado este panorama, la prensa del país norteño no se quedó callado y expresó su sentir en redes sociales.

Uno de los primeros portales en pronunciarse fue "MrOff", quien suele publicar contenidos relacionados al fútbol ecuatoriano. Dado la calidad que muestra el popular 'Aladino', para ellos fue un mal acierto el haber cambiado a nuestro compatriota en un duelo clave ante uno de los líderes.

"Se fue Christian Alberto... Todo está perdido...", escribió el portal en mención ante la noticia de ver nuevamente a Christian Cueva sustituido en un partido oficial de la Liga Pro.

Por el lado de Diario Olé de Ecuador, decidieron comentar el hecho de ver a Christian Cueva sustituido en Emelec. "Se terminó el partido para Cuevita. El peruano fue reemplazado por Nasuti", se lee en una de las publicaciones vía 'X'.

Prensa de Ecuador y su reacción tras salida de Christian Cueva.

Hinchas de Emelec molestos con cambio de Christian Cueva

A través de la red social 'X' (anteriormente Twitter), decenas de hinchas de Emelec expresaron su sentir en los comentarios al ver cómo sustituían al volante cuando el equipo iba perdiendo 1-0 ante LDU. Hay mucho foco al comando técnico interino, quien no acierta en las modificaciones.

"No lo sacaba a Cueva todavía es el único diferente, que c… espera Nasuti para sacar a Barco", "No puede ser", "No pues Nasuti, no puedes sacar al que sabe con la pelota y no tiene con quien jugar. Muy mal", "Como sacas al unico que sabe con la pelota…"; son algunos de los comentarios que se lee en 'X'.

Comentarios en 'X' sobre cambio de Christian Cueva.