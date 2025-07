DT de Emelec, Cristian Nasuti, dio firme respuesta tras cambiar a Cueva ante LDU: "Hasta el..."

Emelec no pudo dar el golpe en casa de LDU y terminó perdiendo 2-0 por la Liga Pro. Christian Cueva fue titular en este compromiso, pero sorpresivamente fue cambiado a los 55 minutos. Dado esta modificación, y otras que realizó el técnico Cristian Nasuti, el líder del 'Bombillo' dio declaraciones los medios de prensa.

Una de las primeras palabras que dio en conferencia fue sobre el plan de juego que se tenía al inicio de partido. Justamente, una de las piezas claves era Christian Cueva en el mediocampo, quien era el conductor del plantel en busca de la victoria. Sin embargo, un penal complicó todo lo trabajado, ya que Liga de Quito se puso por delante.

Para el complemento, la idea de Emelec era sostener ese sistema para encontrar el empate, pero se cobró otro penal para LDU que generó la molestia del técnico Cristian Nasuti. Una de sus primeras variantes fue la salida de 'Aladino', que generó mucha polémica entre los hinchas y medios ecuatorianos.

"La intención era hacer un bloque en el medio para hacer superioridad numérica y hacer un bloque en el medio para tratar de impedir que circule el balón por ahí, salió bien hasta el penal de ellos", expresó el DT de Emelec ante la salida de Cueva.

Prensa de Ecuador y su reacción tras salida de Christian Cueva.

DT de Emelec habló sobre su continuidad

El estratega de Christian Cueva en Emelec fue claro respecto a su continuidad en el primer equipo. Se sabe que está ahí de manera interina, pero que no hay novedades hasta que la directiva anuncie lo contrario.

"Yo sigo de interino hasta que la directiva decida si me quedo o no. Por ahora no hay novedades al respecto. A partir del lunes hay que dar la vuelta a la página, la semana es larga para corregir muchas cosas y seguir creciendo. Se sale de esta situación ganando", agregó.